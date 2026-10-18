Prediksi Portland Timbers vs Colorado Rapids: Produktivitas Gol Jadi Kunci Kemenangan

JawaPos.com - Portland Timbers akan menjamu Colorado Rapids pada lanjutan Major League Soccer (MLS) 2026.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (18/10) pukul 09.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen Wilayah Barat.

Portland Timbers memiliki modal berupa produktivitas gol yang cukup baik, terutama saat bermain di kandang.

Sementara itu, Colorado Rapids datang dengan catatan performa yang kurang meyakinkan setelah kesulitan meraih hasil positif dalam sejumlah pertandingan terakhir.

Meski secara posisi klasemen masih berada di bawah Colorado Rapids, Portland Timbers punya peluang untuk memanfaatkan situasi tersebut.

Konsistensi permainan dan kemampuan memaksimalkan peluang akan menjadi faktor penting bagi tuan rumah untuk mengamankan tiga poin.

Portland Timbers saat ini menempati peringkat ke-10 klasemen Wilayah Barat dengan koleksi 33 poin dari 29 pertandingan.

Mereka mencatatkan sembilan kemenangan, enam hasil imbang, dan 14 kekalahan. Sepanjang musim, Portland sudah mencetak 51 gol, tetapi juga kebobolan 56 kali.