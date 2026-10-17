Prediksi Minnesota vs St. Louis City: Kesempatan Tuan Rumah Akhiri Tren Negatif

Ilustrasi sepak bola profesional. (Istimewa)
JawaPos.com - Minnesota United akan menghadapi St. Louis City SC dalam lanjutan Major League Soccer (MLS) 2026.
Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Allianz Field pada Sabtu (17/10) waktu setempat atau Minggu (18/10) pukul 03.30 WIB ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang sedang berusaha keluar dari tren negatif.
St. Louis City datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi.
Sebaliknya, Minnesota United masih kesulitan menemukan konsistensi setelah melewati sejumlah pertandingan tanpa kemenangan.
Perbedaan performa kedua tim membuat tim tamu diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin.
Minnesota United yang ditangani Cameron Knowles perlu segera membenahi permainan, terutama di lini belakang.
Mereka tercatat belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir, dengan lima kekalahan dan tiga hasil imbang.
Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tuan rumah menjelang laga penting ini.
Bermain di hadapan pendukung sendiri seharusnya menjadi keuntungan bagi Minnesota.
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Jawa Pos
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