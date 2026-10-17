Prediksi Skor Telstar vs Feyenoord: Ketajaman Tim Tamu Jadi Ancaman Tuan Rumah

Feyenoord memburu kemenangan saat menghadapi Telstar dalam lanjutan Eredivisie 2026/2027. (Feyenoord)
JawaPos.com - Feyenoord akan bertandang ke markas Telstar pada lanjutan Eredivisie 2026/2027, Minggu (18/10/2026).
Pertandingan yang berlangsung di BUKO Stadion ini menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga posisi mereka di papan atas klasemen.
Feyenoord datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil memuaskan.
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Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst tersebut membukukan empat kemenangan beruntun setelah sempat menelan kekalahan telak dari Barcelona.
Kemenangan 3-2 atas Como pada pertandingan tengah pekan juga menjadi modal penting bagi Feyenoord.
Namun, jadwal yang cukup padat berpotensi memengaruhi kondisi fisik para pemain ketika menghadapi Telstar.
Meski demikian, Feyenoord tetap memiliki target jelas, yakni membawa pulang tiga poin.
Persaingan di papan atas Eredivisie semakin ketat karena PSV Eindhoven dan AZ Alkmaar terus memberikan tekanan dengan selisih poin yang tipis.
Di sisi lain, Telstar berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mendapatkan hasil maksimal.
Tim asuhan Henk Brugge tersebut masih kesulitan meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri musim ini.
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