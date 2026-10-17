Prediksi Manchester City vs Ipswich Town: Phil Foden Tambah Kekuatan The Citizens

JawaPos.com - Phil Foden dipastikan kembali ke skuad Manchester City saat laga melawan Ipswich Town di Liga Inggris pekan ketujuh. Laga tersebut akan dimainkan di Etihad Stadium, Sabtu (17/10/2026) pukul 21.00 WIB.

Setelah mendapatkan kartu merah di laga Derby Manchester, Phil Foden absen di tiga laga. Namun, namanya sempat masuk dalam skuad saat menghadapi PSG di Liga Champions.

Pelatih Manchester City, Enzo Maresca menyambut antusias kembalinya Phil Foden. Bahkan, dia berharap pemain 26 tahun tersebut bisa mencetak gol.

"Dia akan mencetak gol besok (hari ini). Kami hanya mencoba bekerja sama dengannya hari demi hari. Jeda internasional dan sejak kartu merah melawan United terasa cukup panjang," kata Enzo Maresca dikutip laman resmi Manchester City, Sabtu (17/10/2026).

“Tapi dia telah berlatih dengan baik, dia melakukannya dengan baik sejak kita mulai [membuat] awal yang sangat positif, sangat bagus. Kita lihat apakah dia bisa bermain besok (hari ini), tapi kita masih punya banyak pertandingan. Kita perlu memutuskan apakah dia akan bermain sebagai starter besok atau tidak, dan jika dia bermain, tidak diragukan lagi dia akan memberikan sesuatu yang berharga bagi kita," ujar pelatih asal Italia tersebut.

Di sisi lain, Enzo Maresca tidak menganggap remeh Ipswich Town. Dia menilai tim promosi tersebut punya waktu persiapan yang lebih panjang dan punya potensi membuat kejutan.

"Saya sudah berkali-kali mengatakan, mereka berbahaya. Mereka punya waktu seminggu penuh untuk mempersiapkan diri dan bisa mengejutkan kita. Ini adalah kesempatan bagus untuk menang dan unggul enam poin dari peringkat kedua," pungkas Enzo Maresca.