Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21.43 WIB

Prediksi ADO Den Haag vs PSV Eindhoven: Rekor Buruk Tuan Rumah Jadi Modal Besar Juara Bertahan

PSV Eindhoven siap meladeni ketangguhan tuan rumah ADO Den Haag dalam lanjutan Liga Belanda. (PSV) - Image

PSV Eindhoven siap meladeni ketangguhan tuan rumah ADO Den Haag dalam lanjutan Liga Belanda. (PSV)

JawaPos.com - PSV Eindhoven menghadapi tuan rumah ADO Den Haag pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di WerkTalent Stadion, Sabtu (17/10), ini menjadi kesempatan bagi PSV untuk kembali meraih kemenangan sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

PSV lebih diunggulkan dalam laga ini berkat performa yang relatif konsisten di kompetisi domestik dan catatan pertemuan yang berpihak kepada mereka.

Sementara itu, ADO Den Haag masih berusaha menemukan permainan terbaik setelah kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Belanda.

Tuan rumah tentu tidak ingin kembali kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri.

Namun, menghadapi PSV yang memiliki kualitas pemain lebih merata menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Robin Peter.

PSV datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Heerenveen pada pertandingan liga sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi catatan positif bagi pasukan Peter Bosz, terutama karena mereka berhasil menjaga gawang tetap aman dari kebobolan.

Meski begitu, performa PSV di kompetisi Eropa masih belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Shakhtar Donetsk sebelum kalah 0-1 dari RB Leipzig di Liga Champions.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor ADO Den Haag vs PSV Eindhoven: Boeren Siap Pesta Gol di WerkTalent Stadion - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor ADO Den Haag vs PSV Eindhoven: Boeren Siap Pesta Gol di WerkTalent Stadion

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.02 WIB

Prediksi Skor Leipzig vs PSV: Misi Bangkit Tuan Rumah di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Leipzig vs PSV: Misi Bangkit Tuan Rumah di Liga Champions

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00.08 WIB

Prediksi Skor RB Leipzig vs PSV Eindhoven: Die Roten Bullen Siap Mengamuk di Red Bull Arena - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor RB Leipzig vs PSV Eindhoven: Die Roten Bullen Siap Mengamuk di Red Bull Arena

Selasa, 13 Oktober 2026 | 15.22 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore