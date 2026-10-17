Prediksi ADO Den Haag vs PSV Eindhoven: Rekor Buruk Tuan Rumah Jadi Modal Besar Juara Bertahan

JawaPos.com - PSV Eindhoven menghadapi tuan rumah ADO Den Haag pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di WerkTalent Stadion, Sabtu (17/10), ini menjadi kesempatan bagi PSV untuk kembali meraih kemenangan sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

PSV lebih diunggulkan dalam laga ini berkat performa yang relatif konsisten di kompetisi domestik dan catatan pertemuan yang berpihak kepada mereka.

Sementara itu, ADO Den Haag masih berusaha menemukan permainan terbaik setelah kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Belanda.

Tuan rumah tentu tidak ingin kembali kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri.

Namun, menghadapi PSV yang memiliki kualitas pemain lebih merata menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Robin Peter.

PSV datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Heerenveen pada pertandingan liga sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi catatan positif bagi pasukan Peter Bosz, terutama karena mereka berhasil menjaga gawang tetap aman dari kebobolan.