Prediksi Skor Millwall vs Lincoln City: Tuan Rumah Diunggulkan, Tamu Datang dengan Misi Bangkit

JawaPos.com - Millwall akan menjamu Lincoln City pada pekan lanjutan Championship 2026/2027 di The Den Stadium, Sabtu (17/10/2026) pukul 18.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengamankan tiga poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen. Sementara itu, Lincoln City datang dengan misi menghentikan tren negatif setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

Millwall memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Dukungan suporter di The Den diharapkan mampu memberikan dorongan tambahan bagi skuad asuhan Alex Neil untuk tampil lebih percaya diri sejak awal pertandingan.

Tuan rumah diperkirakan mengambil inisiatif serangan dan berusaha mengendalikan jalannya permainan. Millwall bisa memanfaatkan lebar lapangan melalui serangan dari kedua sisi sayap, sembari mengandalkan kreativitas pemain tengah untuk membuka ruang di pertahanan lawan.

Namun, Millwall tetap harus menjaga keseimbangan permainan. Terlalu fokus menyerang dapat memberikan kesempatan kepada Lincoln City untuk melancarkan serangan balik, terutama ketika para pemain tuan rumah kehilangan bola di area tengah.

Konsistensi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Millwall. Mereka membutuhkan penampilan yang solid selama 90 menit agar peluang meraih kemenangan tidak terbuang akibat kesalahan sendiri.

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Di sisi lain, Lincoln City menghadapi pertandingan ini dengan tekanan yang cukup besar. Tim berjuluk The Imps tersebut sedang berusaha keluar dari periode sulit setelah mengalami tiga kekalahan berturut-turut.

Hasil negatif itu membuat mereka perlu segera mengumpulkan poin agar tidak semakin dekat dengan zona bawah klasemen. Bertandang ke markas Millwall tentu bukan tugas mudah bagi Lincoln City. Selain menghadapi tekanan suporter tuan rumah, mereka juga harus menemukan cara untuk meredam permainan agresif yang kemungkinan diperagakan Millwall sejak menit awal.