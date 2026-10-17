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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.23 WIB

Prediksi Union Berlin vs Borussia Dortmund: Die Schwarzgelben Pesta Gol demi Kudeta Bundesliga!

Borussia Dortmund memburu kemenangan atas Union Berlin di Stadion An der Alten Forsterei demi membuka peluang merebut puncak klasemen Bundesliga 2026/2027. (Borussia Dortmund) - Image

Borussia Dortmund memburu kemenangan atas Union Berlin di Stadion An der Alten Forsterei demi membuka peluang merebut puncak klasemen Bundesliga 2026/2027. (Borussia Dortmund)

JawaPos.com — Borussia Dortmund berpeluang merebut puncak klasemen Bundesliga 2026/2027 saat menghadapi Union Berlin di Stadion An der Alten Forsterei, Sabtu (17/10/2026) pukul 20.30 WIB.

Die Schwarzgelben datang dengan koleksi 13 poin dan rekor belum terkalahkan di liga, sementara tuan rumah berusaha menjauh dari zona degradasi setelah meraih kemenangan pertamanya musim ini.

Pertandingan Union Berlin vs Borussia Dortmund menjadi kesempatan penting bagi pasukan Niko Kovac untuk kembali ke jalur kemenangan setelah dua hasil mengecewakan. Meski lebih diunggulkan, Dortmund tetap harus mewaspadai kebangkitan Union Berlin yang mulai menemukan kepercayaan diri.

Union Berlin Bangkit dari Awal Musim Buruk, Mampukah Menghentikan Dortmund?

Union Berlin akhirnya meraih kemenangan perdana Bundesliga musim ini setelah menaklukkan Elversberg dengan skor 1-0 pada pertandingan terakhir.

Gol Livan Burcu menjelang akhir pertandingan menjadi penentu keberhasilan Die Eisernen mengakhiri rentetan hasil negatif.

Sebelumnya, tim asuhan Mauro Lustrinelli menjalani awal musim terburuk sepanjang kiprah mereka di kasta tertinggi sepak bola Jerman.

Union Berlin hanya mengumpulkan satu poin dari empat pertandingan pertama setelah menelan tiga kekalahan.

Kemenangan atas Elversberg memberikan harapan baru bagi Union Berlin untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara. Tambahan tiga poin membawa Die Eisernen naik ke peringkat ke-16 dengan koleksi empat angka.

Menariknya, jarak Union Berlin dengan Mainz 05 yang menempati posisi kedelapan hanya terpaut tiga poin. Kondisi tersebut memperlihatkan betapa ketatnya persaingan Bundesliga pada awal musim 2026/2027.

Editor: Banu Adikara
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