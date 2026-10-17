Prediksi Skor Real Betis vs Barcelona: Kans Blaugrana Menang Tipis di Sevilla, Rekor 10 Kemenangan!

Barcelona memburu kemenangan kesembilan beruntun di La Liga 2026/2027 saat menghadapi Real Betis di Sevilla, Sabtu (17/10/2026), dengan prediksi skor 2-1 untuk Blaugrana. (Barcelona)
JawaPos.com — Barcelona diprediksi menang tipis 2-1 atas Real Betis dalam pertandingan pekan kesembilan La Liga 2026/2027 di Sevilla, Sabtu (17/10/2026) pukul 23.30 WIB.
Duel dua tim penghuni tiga besar klasemen ini menjadi ujian berat bagi Blaugrana yang memburu kemenangan kesembilan secara beruntun di kompetisi domestik sekaligus mempertahankan posisi puncak klasemen.
Barcelona datang dengan modal sempurna setelah mengumpulkan 24 poin dari delapan pertandingan La Liga musim ini.
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Namun, Real Betis yang menempati peringkat ketiga dengan 19 poin berpotensi menghentikan dominasi pasukan Hansi Flick berkat performa impresif sepanjang awal musim.
Real Betis menjelma menjadi salah satu kekuatan paling mengejutkan di La Liga 2026/2027 setelah mencatatkan enam kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.
Tim asuhan Manuel Pellegrini kini hanya terpaut lima poin dari Barcelona sehingga kemenangan di kandang berpeluang memperketat persaingan papan atas.
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Kepercayaan diri tuan rumah meningkat setelah mengalahkan Porto dengan skor 3-2 dalam pertandingan Liga Champions tengah pekan.
Sebelumnya, Real Betis juga menunjukkan ketajaman luar biasa ketika menghancurkan Osasuna 5-2 dalam lanjutan kompetisi domestik.
Dalam enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, Real Betis membukukan lima kemenangan dan satu hasil imbang tanpa tersentuh kekalahan.
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