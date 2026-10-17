Prediksi Skor Villarreal vs Elche: El Submarino Amarillo Bidik 3 Poin demi Keluar dari Papan Tengah

Villarreal membidik kemenangan atas Elche dalam lanjutan La Liga Spanyol demi memperbaiki posisi di klasemen setelah mengalahkan Napoli 3-1 di Liga Champions. (Villarreal)
JawaPos.com — Prediksi skor Villarreal vs Elche mengunggulkan kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1 dalam lanjutan La Liga Spanyol, Sabtu (17/10/2026) pukul 21.15 WIB.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, El Submarino Amarillo bertekad mengamankan tiga poin untuk memperbaiki posisi dari peringkat ke-11, sementara Elche datang dengan misi keluar dari zona degradasi.
Villarreal mengoleksi delapan poin dari delapan pertandingan, sedangkan Elche menempati peringkat ke-18 dengan enam poin.
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Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung sengit karena keduanya membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki perjalanan pada awal musim.
Villarreal mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah menaklukkan Napoli dengan skor 3-1 dalam pertandingan Liga Champions.
Hasil tersebut menjadi modal penting bagi pasukan Inigo Perez menjelang pertandingan kandang menghadapi Elche.
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Kemenangan atas raksasa Italia tersebut memperlihatkan kemampuan Villarreal menghadapi lawan dengan kualitas individu yang tinggi.
Performa itu sekaligus memberikan harapan bagi pendukung El Submarino Amarillo setelah tim kesayangan mereka menjalani awal musim yang kurang meyakinkan.
Dalam delapan pertandingan La Liga, Villarreal baru mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan. Koleksi delapan poin membuat mereka masih tertahan di papan tengah klasemen sementara.
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Jawa Pos
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