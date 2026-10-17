Prediksi Skor Strasbourg vs Paris Saint-Germain: Les Parisiens Bidik 6 Kemenangan Beruntun!

Paris Saint-Germain berambisi melanjutkan tren kemenangan saat bertandang ke markas Strasbourg di Stade de la Meinau pada pekan ketujuh Ligue 1 2026/2027. (PSG)
JawaPos.com — Paris Saint-Germain berpeluang melanjutkan tren kemenangan ketika menghadapi Strasbourg pada pekan ketujuh Ligue 1 Prancis 2026/2027 di Stade de la Meinau, Sabtu (17/10/2026).
Les Parisiens datang dengan modal lima kemenangan beruntun di semua kompetisi, sementara Strasbourg berusaha mempertahankan catatan tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan kandang terakhir di liga.
Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Paris Saint-Germain untuk memangkas jarak dengan AS Monaco yang memimpin klasemen sementara.
Pasukan Luis Enrique kini menempati posisi keenam dengan selisih hanya tiga poin dari pemuncak klasemen.
Sebaliknya, Strasbourg sedang menghadapi situasi kurang menguntungkan setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.
Kekalahan 1-2 dari Nice pada pekan sebelumnya membuat tim asuhan Hugo Oliveira turun ke peringkat ke-11.
Meski demikian, Strasbourg memiliki alasan untuk tetap percaya diri menghadapi juara bertahan Ligue 1 tersebut.
Stade de la Meinau menjadi salah satu modal penting karena mereka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan kandang terakhir di kompetisi domestik.
Strasbourg menghadapi Paris Saint-Germain dengan performa yang belum stabil setelah mencatat dua kekalahan dan satu hasil imbang dalam tiga pertandingan terakhir.
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Jawa Pos
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