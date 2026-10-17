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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.44 WIB

Prediksi Skor Auckland FC vs Melbourne City di A-League: Tuan Rumah Incar 3 Poin

Skuad Auckland City FC. (Dok. FIFA) - Image

Skuad Auckland City FC. (Dok. FIFA)

JawaPos.com - Auckland FC akan menghadapi Melbourne City dalam lanjutan A-League Australia 2026/2027 di Go Media Stadium, Auckland, Sabtu (17/10/2026).

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim memiliki keunggulan masing-masing.

Auckland FC berambisi kembali ke jalur positif setelah menelan kekalahan dari Al-Ahli Saudi di Piala Interkontinental FIFA.

Sementara itu, Melbourne City datang dengan modal produktivitas gol yang lebih baik dalam enam pertandingan terakhir.

Duel ini menjadi kesempatan bagi Auckland FC untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

Dukungan suporter di Go Media Stadium diharapkan mampu membantu mereka tampil lebih percaya diri dan memperbaiki efektivitas serangan.

Namun, Melbourne City bukan lawan yang mudah dihadapi. Tim asuhan Aurelio Vidmar tersebut menunjukkan konsistensi dalam urusan mencetak gol.

Catatan itu menjadi peringatan bagi Auckland FC agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada lini serang tim tamu.

Berdasarkan catatan enam pertandingan terakhir, Auckland FC mencetak delapan gol atau rata-rata 1,33 gol per pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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