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Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00.31 WIB

Borussia Dortmund Tumbang di Markas Bodo/Glimt, Rumput Sintetis Jadi Sorotan

Borussia Dortmund kalah 0-1 dari Bodo/Glimt di Liga Champions. Niko Kovac mengakui kesalahan, sementara rumput sintetis jadi sorotan. (Bundesliga.com) - Image

Borussia Dortmund kalah 0-1 dari Bodo/Glimt di Liga Champions. Niko Kovac mengakui kesalahan, sementara rumput sintetis jadi sorotan. (Bundesliga.com)

JawaPos.com – Di antara stadion yang menjadi kandang klub dalam fase league Liga Champions musim ini, hanya dua yang menggunakan rumput sintetis atau artifisial.
Masing-masing adalah Aspmyra Stadion, kandang FK Bodo/Glimt, dan Viking Stadion, markas Viking FK. Keduanya merupakan klub Eliteserien atau kompetisi kasta teratas Norwegia.

Pada matchday kedua, kedua lapangan rumput sintetis itu sama-sama menyulitkan dua klub Bundesliga. Setelah Bayern Munchen tertahan 3-3 di Viking Stadion (14/10), kemarin (15/10) Borussia Dortmund (BVB) takluk 0-1 di Aspmyra Stadion.

Game plan di rumput sintetis yang disiapkan der trainer BVB Niko Kovac tidak berjalan lancar. Salah satunya terlihat dari keputusan memainkan pemain berpostur kecil seperti winger Konstantinos Karetsas (171 cm) dan Samuele Inacio (176 cm).

”Aku yang bertanggung jawab atas hasil ini. Aku yang memilih tim ini,” ucap Kovac saat diwawancarai DAZN.

”Kami sama sekali tidak tampil maksimal sampai setelah kebobolan. Sejak babak pertama, kami tidak bermain dengan semangat dan dengan intensitas yang dibutuhkan untuk memenangi laga di sini,” sambung Kovac.

Bek tengah BVB Waldemar Anton pun menyebut bermain di rumput sintetis menyulitkan pergerakannya dan rekan-rekannya.

”Kami selalu selangkah lebih lambat dan tidak cukup agresif. Itu tidak cukup untuk menjadi modal menang di sini (Aspmyra Stadion),” tutur Anton. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, DAZN
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