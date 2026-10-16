Prediksi Skor Eintracht Frankfurt vs FC Koln: Die Adler Terancam Makin Dekat Zona Degradasi!

JawaPos.com — Eintracht Frankfurt menghadapi ancaman semakin dekat dengan zona degradasi Bundesliga 2026/2027 ketika menjamu FC Koln di Deutsche Bank Park, Sabtu (17/10/2026) pukul 01.30 WIB.

Die Adler hanya mengoleksi lima poin dari lima pertandingan dan menempati peringkat ke-14, sementara tim tamu berada di posisi ke-10 dengan keunggulan dua angka.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pelatih Eintracht Frankfurt, Adi Hutter, setelah timnya dihancurkan RB Leipzig dengan skor telak 0-6 pada 10 Oktober.

Sebaliknya, FC Koln datang membawa kepercayaan diri setelah menaklukkan Borussia Monchengladbach 2-1 sehari kemudian.

Kondisi kedua tim membuat pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka, terutama karena pertahanan mereka sama-sama belum menunjukkan konsistensi.

Eintracht Frankfurt membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari papan bawah, sedangkan FC Koln berambisi memperbaiki catatan buruk pertandingan tandang.

Mengapa Eintracht Frankfurt Terancam Mendekati Zona Degradasi? Eintracht Frankfurt sedang mengalami penurunan performa yang mengkhawatirkan setelah hanya mengumpulkan lima poin dari lima pertandingan Bundesliga musim ini.

Kekalahan enam gol tanpa balas dari RB Leipzig semakin memperlihatkan rapuhnya organisasi pertahanan pasukan Adi Hutter.