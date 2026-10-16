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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.43 WIB

Prediksi Skor Frosinone vs Sassuolo: Jay Idzes Absen, I Neroverdi Curi 3 Poin di Benito Stirpe

Sassuolo membidik kemenangan tandang pertama musim ini saat menghadapi Frosinone di Stadio Benito Stirpe, meski Jay Idzes masih harus absen. (Sassuolo) - Image

Sassuolo membidik kemenangan tandang pertama musim ini saat menghadapi Frosinone di Stadio Benito Stirpe, meski Jay Idzes masih harus absen. (Sassuolo)

JawaPos.com — Prediksi skor Frosinone vs Sassuolo mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam pertandingan Serie A Italia di Stadio Benito Stirpe, Sabtu (17/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Sassuolo berpeluang meraih kemenangan tandang pertamanya musim ini sekaligus menyalip Frosinone di klasemen, meski harus kehilangan sejumlah pemain penting, termasuk bek Timnas Indonesia Jay Idzes.

Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung sengit karena hanya terpaut dua poin dan dua posisi di papan tengah Serie A.

Frosinone ingin bangkit setelah dihajar Napoli, sedangkan Sassuolo membawa kepercayaan diri tinggi seusai menahan AC Milan dengan skor 1-1.

Frosinone vs Sassuolo: Tuan Rumah Berusaha Bangkit dari Kekalahan Telak

Frosinone menghadapi Sassuolo dengan ambisi mengembalikan momentum positif setelah kekalahan 0-3 dari Napoli pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan empat pertandingan tanpa kekalahan yang sempat dibangun pasukan Massimiliano Alvini.

Penampilan Frosinone ketika menghadapi Napoli memang jauh dari harapan karena hanya menghasilkan satu tembakan tepat sasaran.

Padahal, sebelum jeda internasional, mereka berhasil mencuri perhatian setelah menumbangkan Como yang memiliki kualitas skuad cukup menjanjikan.

Meski demikian, perjalanan Frosinone sejak kembali promosi ke Serie A tetap memberikan sejumlah alasan untuk optimistis.

Editor: Banu Adikara
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