AC Milan Menang Telak 4-0 atas RB Salzburg di Liga Europa, Ruben Amorim Puji Hattrick Alphadjo Cisse

JawaPos.com - AC Milan bungkam RB Salzburg 4-0 dalam laga Liga Europa di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, Kamis (15/10). Rossoneri langsung berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Adrien Rabiot dan Omari Hutchinson mencoba mengancam pertahanan Salzburg.

RB Salzburg juga sempat memberikan perlawanan lewat Edmund Baidoo. Pada menit ke-10, Baidoo melepaskan tembakan dari luar kotak penalti setelah menerima umpan Jesper Lindstrom. Namun, bola masih melebar dari sasaran.

AC Milan akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-15. Alphadjo Cisse mencetak gol pembuka lewat sundulan dari tengah kotak penalti setelah menyambut umpan silang Omari Hutchinson. Gol itu membawa AC Milan unggul 1-0. Setelah kebobolan, RB Salzburg berusaha meningkatkan tekanan. Bartosz Mazurek sempat mendapatkan peluang pada menit ke-25, tetapi masih gagal.

AC Milan justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-32. Alphadjo Cisse kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat tembakan kaki kiri dari dalam kotak penalti. Gol itu tercipta setelah Davide Bartesaghi mengirimkan umpan yang berhasil dimaksimalkan Cisse.

Memasuki babak kedua, AC Milan memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Pada menit ke-49, Alphadjo Cisse mencetak gol ketiganya dalam pertandingan itu setelah menerima umpan Adrien Rabiot dalam sebuah serangan balik cepat. Gol pemain berusia 19 tahun itu sempat ditinjau VAR sebelum akhirnya disahkan. Dilansir dari TNT Sport, Cisse pun tercatat sebagai pemain Eropa termuda Italia yang mencatatkan hattrick di kompetisi Eropa dengan usia 19 tahun 358 hari.

RB Salzburg berusaha membalas melalui sejumlah percobaan dari Jesper Lindstrom dan Bartosz Mazurek. Namun, upaya mereka belum cukup untuk menembus pertahanan AC Milan. Kiper Mike Maignan juga mampu menggagalkan tembakan Mazurek pada menit ke-57.

AC Milan kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan. Christian Pulisic, Goncalo Ramos, dan Luka Modric masuk pada menit ke-60, memberikan tambahan tenaga bagi tim tamu. Pergantian terbukti membuahkan hasil. Pada menit ke-72, Goncalo Ramos mencetak gol keempat lewat tembakan kaki kiri dari tengah kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang Salzburg. Gol itu memastikan Milan unggul 4-0.

Asyik mendominasi, AC Milan justru harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-83 usai Filippo Terracciano diganjar merah akibat melakukan pelanggaran terhadap Dominik Schmid. Keunggulan jumlah pemain itu langsung dimanfaatkan RB Salzburg untuk melancarkan serangan bertubi-tubi di menit-menit akhir.