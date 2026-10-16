Prediksi Skor ADO Den Haag vs PSV Eindhoven: Boeren Siap Pesta Gol di WerkTalent Stadion

JawaPos.com — PSV Eindhoven berpeluang melanjutkan dominasi atas ADO Den Haag saat kedua tim bertemu pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di WerkTalent Stadion, Sabtu (17/10/2026) pukul 21:30 WIB.

Sang juara bertahan datang dengan ambisi merebut tiga poin sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan selama 15 tahun menghadapi tuan rumah yang belum meraih kemenangan musim ini.

Pertandingan ADO Den Haag vs PSV Eindhoven menghadirkan pertarungan dua tim dengan kondisi bertolak belakang di klasemen sementara Liga Belanda.

PSV Eindhoven menempati peringkat kedua dan berpeluang mengambil alih puncak klasemen, sedangkan ADO Den Haag terjebak di posisi kedua terbawah.

Mengapa PSV Eindhoven Diunggulkan Menang atas ADO Den Haag? PSV Eindhoven memiliki modal statistik dan sejarah pertemuan yang sangat menguntungkan menjelang kunjungan ke markas ADO Den Haag.

Dalam 21 pertemuan sejak kekalahan terakhir pada 2011, De Boeren berhasil mencatatkan 17 kemenangan dan tidak pernah sekalipun menelan kekalahan.

Kemenangan terakhir ADO Den Haag atas PSV Eindhoven terjadi pada 2011 dengan skor tipis 1-0 di Eindhoven.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang sejak April 1991 setelah sebelumnya ADO menelan 15 kekalahan dan sekali imbang dalam rentang 20 tahun.