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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 13.48 WIB

Prediksi Deportivo La Coruna vs Levante di La Liga: Super Depor Dibayangi Absennya Aubameyang

Getafe menjamu Deportivo La Coruna pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Duel kedua tim diprediksi berlangsung ketat dan berakhir imbang. (Deportivo La Coruna) - Image

Getafe menjamu Deportivo La Coruna pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Duel kedua tim diprediksi berlangsung ketat dan berakhir imbang. (Deportivo La Coruna)

JawaPos.com - Deportivo La Coruna akan menjamu Levante pada pekan kesembilan La Liga 2026/2027 di Stadion Abanca-Riazor, Sabtu (17/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Deportivo berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah melewati empat pertandingan liga tanpa hasil maksimal.

Namun, misi tuan rumah tidak akan mudah. Selain masih kesulitan menjaga konsistensi permainan, Deportivo harus kehilangan Pierre-Emerick Aubameyang yang menjadi andalan di lini depan.

Absennya penyerang asal Gabon tersebut berpotensi memengaruhi ketajaman tim saat menghadapi Levante.

Di sisi lain, Levante juga datang dengan modal yang belum meyakinkan. Tim tamu belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir dan masih berusaha menjauh dari zona bawah klasemen. Pertandingan ini pun menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi sekaligus mengakhiri tren negatif.

Deportivo saat ini menempati peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari delapan pertandingan. Sementara itu, Levante berada di posisi ke-17 dengan enam poin dari tujuh laga.

Pada pertandingan sebelumnya, Deportivo harus mengakui keunggulan Real Sociedad dengan skor 2-3. Hasil tersebut kembali memperlihatkan persoalan di lini belakang yang belum mampu tampil konsisten. Dari delapan pertandingan liga, Deportivo sudah kebobolan 11 gol.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Antonio Hidalgo. Deportivo perlu memperbaiki koordinasi pertahanan dan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan jika ingin mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Levante juga mempunyai masalah serupa. Hasil imbang 3-3 melawan Sevilla pada laga sebelumnya memperlihatkan bahwa mereka cukup berbahaya ketika menyerang, tetapi masih kesulitan mempertahankan keunggulan dan mengantisipasi tekanan lawan.

Editor: Banu Adikara
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