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Risma Azzah Fatin
Jumat, 16 Oktober 2026 | 01.50 WIB

Kylian Mbappe Ukir Sejarah Setelah Mencapai 100 Penampilan di Liga Champions Eropa

Kylian Mbappe (Bein Sports) - Image

Kylian Mbappe (Bein Sports)

JawaPos.com – Kylian Mbappé mencatatkan sejarah baru di Liga Champions dengan menjadi pemain termuda yang mencapai 100 penampilan dalam kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (15/10), Penyerang asal Prancis itu mencapai pencapaian tersebut pada usia 27 tahun 298 hari, sekaligus melampaui rekor Lionel Messi yang sebelumnya mencapai 100 penampilan pada usia 28 tahun 84 hari.

Menariknya, Messi juga mencatatkan penampilan ke-100 saat menghadapi AS Roma bersama Barcelona pada September 2015, ketika pertandingan berakhir imbang 1-1.

Mbappé menjalani debutnya di Liga Champions bersama AS Monaco pada 27 September 2016 ketika menghadapi Bayer Leverkusen dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1.

Saat itu, ia baru berusia 17 tahun dan masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-77 sebelum melanjutkan perjalanan kariernya bersama Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Hingga mencapai 100 penampilan, Mbappé telah mencetak 71 gol di Liga Champions, menjadikannya salah satu penyerang paling produktif dalam kompetisi tersebut.

Pencapaian Mbappé menempatkannya di antara deretan pemain elite yang telah mencatatkan sedikitnya 100 penampilan di Liga Champions.

Mbappe kini melampaui sejumlah pemain ternama yang sebelumnya mencatatkan 99 penampilan, termasuk Guti, Bastian Schweinsteiger, dan Ivan Rakitić.

Sementara itu, Cristiano Ronaldo masih memegang rekor penampilan terbanyak dengan 187 pertandingan, diikuti Iker Casillas dengan 181 penampilan dan Thomas Müller dengan 165 penampilan.

Editor: Hanny Suwindari
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