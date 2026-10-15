Lewis Koumas Debut Starter di Liga Champions, Ungkap Momen Membanggakan saat Cetak Gol

JawaPos.com-Lewis Koumas menceritakan momen dirinya mencetak gol untuk Liverpool saat pesta gol melawan LASK di Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 6-3 tersebut dimainkan di Raiffeisen Arena, Kamis (15/10/2026).

Saat melawan LASK, Lewis Koumas mengawali debut starternya di Liga Champions. Menurutnya, hal itu merupakan hasil dari kerja kerasnya sehingga bisa terpilih menjadi starter dalam dua laga terakhir bersama Liverpool.

"Ini sangat besar [kesempatan untuk menjadi starter]. Mendapatkan kesempatan adalah satu hal, dan memanfaatkannya adalah hal lain. Sangat senang dengan penampilan malam ini, ini menunjukkan bahwa apa pun mungkin terjadi jika Anda bertekad dan bekerja keras," kata Lewis Koumas yang dikutip laman resmi UEFA, Kamis (15/10/2026).

Wonderkid 21 tahun tersebut menceritakan proses golnya untuk Liverpool pada menit ke-72. Koumas mengatakan bahwa ia sudah tahu bahwa Jeremie Frimpong akan mengirimkan umpan dan tugasnya hanya mencetak gol.

"Saya tahu Jeremie [Frimpong] akan mengirimkan umpan silang karena dia memiliki banyak ruang. Saya hanya fokus pada kontak saat bola memantul dan mencoba mengenai sasaran," pungkas Lewis Koumas.

Andoni Iraola mempercayai Koumas untuk bermain selama 90 menit. Tidak hanya mencetak gol, dia juga memberikan satu assist untuk gol Bradley Barcola pada menit ke-24.

Secara statistik permainan, Koumas menjadi pemain berbahaya bagi lini pertahanan LASK. Melansir Fotmob, pemain timnas Wales itu melepaskan dua tendangan yang salah satunya menjadi gol.