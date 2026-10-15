Prediksi Susunan Pemain RB Salzburg vs AC Milan: Strahinja Pavlovic Siap Pimpin Lini Belakang

JawaPos.com - AC Milan bakal bertamu ke markas RB Salzburg di pertandingan kedua Liga Europa. Laga tersebut akan dimainkan di Red Bull Arena, Kamis (15/10/2026) pukul 23.45 WIB.

Menjelang melawan RB Salzburg, Strahinja Pavlovic mengatakan bahwa selama dirinya bermain, AC Milan telah memakai berbagai sistem permainan. Menurutnya, jika instruksi yang diberikan jelas maka permainan timnya akan baik.

"Kami telah menggunakan berbagai sistem yang berbeda sepanjang musim ini. Yang penting adalah memiliki instruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, dan kami memilikinya. Dengan adanya hal itu, formasi menjadi kurang penting," kata Strahinja Pavlovic yang dikutip laman resmi AC Milan, Kamis (14/10/2026).

Bek berusia 25 tahun tersebut bakal menjalani laga emosional melawan RB Salzburg, tim yang pernah dibelanya pada 2023. Pavlovic mengatakan bahwa mantan timnya itu punya andil besar dalam perkembangan permainannya.

"Saya menghabiskan dua tahun yang luar biasa di sini dan banyak berkembang selama waktu itu. Saya sudah melihat beberapa wajah yang familiar, dan saya yakin besok (hari ini) akan sangat emosional bagi saya," ujar bek timnas Serbia tersebut.

Pelatih AC Milan, Ruben Amorim menilai RB Salzburg adalah tim yang bermain dengan tempo tinggi. Pelatih asal Portugal tersebut juga memastikan akan memainkan pemain andalannya, salah satunya Pavlovic.

"Salzburg bermain dengan tempo tinggi dan memiliki banyak kualitas, dengan beberapa pemain yang berbakat secara teknis. Ini adalah tim yang terbiasa menang, dan itu terlihat. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tetapi ketika saya melihat tim kami, saya melihat bahwa kami semakin berkembang dan menciptakan semakin banyak peluang," ujar Ruben Amorim.

"Besok (hari ini), kami akan menurunkan pemain yang sudah mendapatkan waktu bermain musim ini, tetapi kami juga akan merotasi skuad. Pavlović akan bermain. Camarda bermain sangat baik dan tentu saja dapat memberi kami pilihan lain besok," pungkas mantan pelatih Manchester United itu.