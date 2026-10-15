Prediksi Skor Bournemouth vs Sturm Graz di Liga Europa: The Cherries Lanjutkan Tren Positif

Bournemouth siap memberikan kejutan Sturm Graz dalam lanjutan Liga Europa musim ini. Kedua tim bakal duel di Vitality Stadium. (Bournemouth)
JawaPos.com - Bournemouth akan menjamu Sturm Graz dalam lanjutan fase Liga Europa 2026/2027 di Vitality Stadium, Jumat (16/10) pukul 02.00 dini hari WIB. The Cherries - julukan Bournemouth - diprediksi akan melanjutkan tren positifnya di kompetisi Eropa.
Bournemouth datang ke pertandingan ini dengan hasil minor. Tim asuhan Marco Rose itu menelan kekalahan beruntun dalam dua laga terakhir dari Liverpool dan Chelsea di Liga Inggris 2026/2027.
Kendati demikian, Bournemouth justru punya modal manis di Liga Europa. The Cherries berhasil memulai kiprahnya dengan hasil positif setelah mengalahkan Real Sociedad dengan skor 2-1 di San Sebastian, Spanyol.
Kemenangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa sejatinya, Bournemouth punya potensi untuk bersaing di kompetisi Eropa. Walaupun memang, The Cherries tidak datang dengan modal yang bagus setelah dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik.
Sejauh ini, performa Bournemouth di kompetisi domestik memang terbilang buruk. The Cherries baru mengumpulkan tiga hasil imbang dan menelan tiga kekalahan. Situasi tersebut membuat mereka terpuruk di posisi ke-18 alias zona merah.
Sementara dalam delapan laga di seluruh kompetisi bersama Marco Rose, Bournemouth baru meraih dua kemenangan. Selain mengalahkan Real Sociedad, mereka juga menang telak 4-0 atas Lincoln City dalam ajang Piala Liga Inggris. Intinya, performa The Cherries masih jauh dari kata konsisten menjelang laga melawan Sturm Graz.
Di sisi lain, Sturm Graz datang dengan situasi yang relatif lebih baik setelah kembali ke jalur kemenangan di kompetisi domestik. Klub asal Austria tersebut mengalahkan Austria Wien dengan skor 2-0 pada akhir pekan lalu, sekaligus memperbaiki posisi mereka ke peringkat keempat klasemen Bundesliga Austria.
Sebelum kemenangan tersebut, Sturm Graz sempat menelan kekalahan telak 0-3 dari RB Salzburg. Mereka juga mengawali perjalanan di fase liga Liga Europa dengan hasil imbang tanpa gol ketika menjamu Rennes empat pekan lalu.
Hasil imbang melawan Rennes membuat Sturm Graz menjadi satu dari hanya empat tim di antara 36 peserta yang tidak kalah pada pertandingan pembuka, tetapi juga gagal meraih kemenangan. Kini, mereka bertekad membawa performa positif di liga domestik ke panggung Eropa sekaligus memperbaiki catatan tandang.
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