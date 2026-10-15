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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.40 WIB

Allegri Akui Bersitegang dengan Kevin de Bruyne saat Napoli Kalah Telak dari Villarreal

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Massimiliano Allegri mengakui sempat berbeda pendapat dengan Kevin De Bruyne saat Napoli kalah 1-3 dari Villarreal di Liga Champions. Ia juga menyoroti lemahnya pertahanan dan kurangnya keseimbangan permainan timnya. (Instagram/@officialsscnapoli)

JawaPos.com - Napoli pulang dari Spanyol dengan hasil mengecewakan setelah takluk 1-3 dari Villarreal dalam lanjutan Liga Champions. Sempat unggul lebih dahulu melalui Amir Rrahmani, tim asal Italia itu justru kehilangan kendali akibat sejumlah kesalahan sendiri.

Pelatih Napoli, Massimiliano Allegri, menilai timnya gagal menjaga ketenangan setelah Villarreal menyamakan kedudukan. Ia juga mengakui sempat terjadi ketegangan dengan Kevin de Bruyne saat jeda babak pertama karena keduanya tidak sepenuhnya memahami instruksi taktis yang diberikan.

Kekalahan ini menjadi kemunduran bagi Napoli setelah sebelumnya tumbang 0-1 di kandang sendiri melawan Arsenal. Mereka kini belum mengoleksi poin dari dua pertandingan Liga Champions musim ini.

Allegri Soroti Kesalahan Fatal Napoli

Napoli sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik. Gol Amir Rrahmani sempat membawa mereka unggul, tetapi keunggulan tersebut tidak bertahan lama.

Kesalahan umpan balik Matteo Politano membuat Georges Mikautadze mendapatkan kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Tidak lama kemudian, Santiago Mourinho membawa Villarreal berbalik unggul melalui tembakan keras dari luar kotak penalti.

Napoli berusaha bangkit, tetapi justru kembali kebobolan setelah Tani Oluwaseyi mencetak gol ketiga bagi tuan rumah. Kesalahan dalam penguasaan bola dan lemahnya organisasi pertahanan membuat upaya Napoli mengejar ketertinggalan semakin sulit.

Melansir Football Italia, Allegri menegaskan timnya tidak boleh kehilangan arah setelah kebobolan satu gol.

“Sepak bola Liga Champions memang seperti ini, Anda mencoba melakukan yang terbaik, tetapi begitu skor menjadi 1-1, Anda tidak boleh langsung kebobolan gol kedua,” kata Allegri kepada Sky Sport Italia.

Editor: Edi Yulianto
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