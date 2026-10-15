Prediksi Skor Brighton vs Kauno Zalgiris di Liga Konferensi Eropa: The Seagulls Menang Sempurna

JawaPos.com - Brighton & Hove Albion akan memulai perjuangannya di fase liga Konferensi Eropa 2026/2027. Tim berjuluk The Seagulls itu bakal menjamu Kauno Zalgiris di American Express Stadium, Jumat (16/10) pukul 02.00 dini hari WIB.

Brighton datang ke pertandingan tersebut dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Fabian Hurzeler itu meraih empat kemenangan beruntun di semua kompetisi, salah satunya melumat juara bertahan Liga Inggris Arsenal dengan skor telak 3-0.

Rentetan hasil positif tersebut membuat Brighton kini menempati posisi ketiga klasemen sementara Premier League dengan koleksi 13 poin. Pencapaian itu sekaligus memperlihatkan bahwa mereka mampu bersaing dengan klub-klub papan atas sepak bola Inggris.

Perlu diketahui, performa apik Brighton tidak datang begitu saja, mengingat mereka sempat menghadapi persaingan ketat untuk mengamankan tempat di kompetisi Eropa musim ini. Mereka harus melewati babak playoff Liga Konferensi Eropa sebelum akhirnya memastikan tiket ke fase liga.

Pengalaman tampil di kompetisi Eropa juga menjadi keuntungan tersendiri bagi The Seagulls. Pada musim 2023/2024, Brighton pernah berlaga di Liga Europa dan berhasil mencapai babak 16 besar sebelum langkah mereka dihentikan oleh wakil Italia, AS Roma.

Kini, Brighton kembali mendapatkan kesempatan untuk mencatatkan perjalanan positif di panggung Eropa. Dengan kualitas pemain dan performa terkini, The Seagulls bahkan dianggap sebagai salah satu kandidat yang berpotensi bersaing dalam perebutan gelar juara Liga Konferensi Eropa.

Di sisi lain, Kauno Zalgiris datang ke Inggris dengan perjalanan yang lebih berliku. Klub asal Lithuania tersebut memulai kampanye Eropa musim ini dari babak kualifikasi Liga Champions, tetapi harus tersingkir setelah kalah agregat 1-7 dari Dinamo Zagreb.

Hasil tersebut membuat Kauno Zalgiris turun ke babak playoff Liga Europa untuk menghadapi Besiktas. Namun, mereka kembali gagal melanjutkan perjalanan setelah menelan kekalahan 1-3 dari klub raksasa Turki itu dan akhirnya harus puas tampil di Liga Konferensi Eropa.

Meski demikian, Kauno Zalgiris tetap memiliki modal positif menjelang lawatan ke markas Brighton. Mereka baru saja meraih kemenangan 3-0 atas Minija di Piala Lithuania dan sebelumnya juga mengalahkan FA Siauliai dalam pertandingan liga pada 20 September.