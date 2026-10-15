Prediksi Skor Red Bull Salzburg vs AC Milan: Kans I Rossoneri Pulang Bawa Poin dari Red Bull Arena

JawaPos.com — AC Milan berpeluang membawa pulang poin ketika menghadapi Red Bull Salzburg pada pertandingan kedua fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Red Bull Arena, Austria, Kamis (15/10/2026) pukul 23.45 WIB.

I Rossoneri mengincar kebangkitan setelah kalah 0-2 dari Benfica, sedangkan tuan rumah berusaha mempertahankan rekor tidak terkalahkan bersama pelatih Danny Rohl.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pasukan Ruben Amorim yang belum meraih poin di kompetisi Eropa musim ini.

Meski Red Bull Salzburg sedang tampil impresif, pengalaman AC Milan menghadapi klub Austria memberikan harapan besar untuk mencuri hasil positif.

AC Milan Berusaha Bangkit setelah Dipermalukan Benfica AC Milan datang ke Austria dengan ambisi menebus kekalahan menyakitkan pada pertandingan pembuka Europa League musim ini.

Bermain di San Siro, I Rossoneri justru menyerah dua gol tanpa balas kepada Benfica meskipun mampu mendominasi penguasaan bola.

Pasukan Ruben Amorim sebenarnya memperlihatkan permainan menyerang dengan mencatatkan 40 sentuhan di kotak penalti lawan.

Namun, dominasi tersebut gagal menghasilkan gol dan memperlihatkan persoalan efektivitas penyelesaian akhir yang masih perlu diperbaiki.