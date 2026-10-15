Prediksi Skor RB Salzburg vs AC Milan di Liga Europa: Rossoneri Berpeluang Curi Poin di Austria

JawaPos.com - RB Salzburg akan menghadapi AC Milan dalam lanjutan fase Liga Europa 2026/2027. Rossoneri berpeluang curi poin dalam pertandingan tandang tersebut.

RB Salzburg bakal menjamu AC Milan di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, Kamis (15/10) pukul 23.45 WIB. Kedua tim mengusung misi yang sama, yakni mengamankan poin penuh pada matchday keduanya di Liga Europa musim ini.

RB Salzburg memiliki modal bagus setelah mengukir kemenangan di matchday pertamanya atas Levski Sofia. Hasil tersebut membuat mereka mengoleksi tiga poin dan berada di atas AC Milan dalam papan klasemen sementara Liga Europa 2026/2027.

AC Milan tersungkur di posisi ke-29 karena mengawali kompetisi dengan hasil mengecewakan setelah takluk 0-2 dari Benfica di San Siro. Hasil negatif tersebut menjadi satu-satunya kekalahan mereka sepanjang musim ini.

Di Liga Italia musim ini, Rossoneri -julukan AC Milan- mencatatkan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang dari enam pertandingan. Catatan tersebut membawa AC Milan menempati posisi kelima klasemen sementara dengan 12 poin.

Pertandingan melawan RB Salzburg pun menjadi kesempatan bagi AC Milan untuk segera bangkit sekaligus memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Liga Europa. Tapi, Die Roten Bullen -julukan RB Salzburg- bukan lawan yang bisa dianggap enteng.

RB Salzburg tengah menjalani periode positif di bawah arahan Danny Rohl dengan melewati 15 laga kompetitif tanpa kekalahan dengan rincian 11 kemenangan dan empat hasil imbang. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Die Roten Bullen dalam kepercayaan diri tinggi jelang menjamu AC Milan.