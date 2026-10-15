Prediksi Skor RB Salzburg vs AC Milan di Liga Europa: Rossoneri Berpeluang Curi Poin di Austria

Pemain AC Milan berselebrasi setelah gol ke gawang Lecce dalam lanjutan giornatta kelima Liga Italia 2026/27 di San Siro pada Senin (21/9). AC MIlan menang telak 3-0. (X/acmilan)
JawaPos.com - RB Salzburg akan menghadapi AC Milan dalam lanjutan fase Liga Europa 2026/2027. Rossoneri berpeluang curi poin dalam pertandingan tandang tersebut.
RB Salzburg bakal menjamu AC Milan di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, Kamis (15/10) pukul 23.45 WIB. Kedua tim mengusung misi yang sama, yakni mengamankan poin penuh pada matchday keduanya di Liga Europa musim ini.
RB Salzburg memiliki modal bagus setelah mengukir kemenangan di matchday pertamanya atas Levski Sofia. Hasil tersebut membuat mereka mengoleksi tiga poin dan berada di atas AC Milan dalam papan klasemen sementara Liga Europa 2026/2027.
AC Milan tersungkur di posisi ke-29 karena mengawali kompetisi dengan hasil mengecewakan setelah takluk 0-2 dari Benfica di San Siro. Hasil negatif tersebut menjadi satu-satunya kekalahan mereka sepanjang musim ini.
Di Liga Italia musim ini, Rossoneri -julukan AC Milan- mencatatkan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang dari enam pertandingan. Catatan tersebut membawa AC Milan menempati posisi kelima klasemen sementara dengan 12 poin.
Pertandingan melawan RB Salzburg pun menjadi kesempatan bagi AC Milan untuk segera bangkit sekaligus memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Liga Europa. Tapi, Die Roten Bullen -julukan RB Salzburg- bukan lawan yang bisa dianggap enteng.
Baca Juga:Prediksi Skor Lyon vs Crystal Palace: The Eagles Siap Bikin Kejutan, Rekor Angker Terancam!
RB Salzburg tengah menjalani periode positif di bawah arahan Danny Rohl dengan melewati 15 laga kompetitif tanpa kekalahan dengan rincian 11 kemenangan dan empat hasil imbang. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Die Roten Bullen dalam kepercayaan diri tinggi jelang menjamu AC Milan.
Di kompetisi domestik, RB Salzburg juga masih bersaing di papan atas Bundesliga Austria. Mereka menempati posisi kedua dan hanya terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Rapid Wien.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022