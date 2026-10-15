Klasemen Liga Champions: PSG Puncak, Trio Italia di Luar Zona Playoff

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JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) naik ke puncak klasemen Liga Champions 2026/27 setelah mengalahkan Manchester City dengan skor 4-2 pada matchday kedua.
Sementara itu, tiga wakil Italia, yakni AS Roma, Inter Milan, dan Napoli, masih terpuruk di luar zona playoff setelah gagal meraih kemenangan.
PSG meraih kemenangan meyakinkan di Stadion Etihad, Kamis dini hari WIB. Tim asuhan Luis Enrique bahkan sempat unggul tiga gol pada babak pertama sebelum menutup pertandingan dengan kemenangan 4-2.
Hasil tersebut membuat PSG mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dan menempati posisi teratas klasemen sementara.
Mereka unggul selisih gol dari delapan tim lain yang juga mengumpulkan enam poin, yaitu Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting CP, Arsenal, Real Madrid, dan Real Betis.
Bayern Muenchen berada di peringkat ke-10 dengan empat poin, sama dengan Shakhtar Donetsk yang menempati posisi ke-11, tetapi kalah dalam selisih gol.
Sejumlah klub besar masih mengoleksi tiga poin, termasuk Manchester United di urutan ke-13, Atletico Madrid di posisi ke-15, Manchester City di peringkat ke-17, dan Borussia Dortmund di urutan ke-18.
Situasi sulit dialami tiga wakil Italia yang belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal. AS Roma menempati peringkat ke-25 dengan satu poin setelah kalah dramatis 3-4 dari Real Madrid.
Inter Milan berada di posisi ke-29, sedangkan Napoli menempati peringkat ke-32. Kedua tim tersebut belum mengumpulkan poin setelah menelan kekalahan pada dua laga awal.
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