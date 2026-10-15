Prediksi Skor Lyon vs Crystal Palace: The Eagles Siap Bikin Kejutan, Rekor Angker Terancam!

Crystal Palace bersama pelatih Pierre Sage bersiap menghadapi Lyon dalam lanjutan Europa League 2026/2027 di Groupama Stadium, dengan ambisi mencuri poin dari mantan klub sang pelatih. (Crystal Palace)
JawaPos.com — Prediksi skor Lyon vs Crystal Palace mengarah pada duel sengit ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan fase liga Europa League 2026/2027 di Groupama Stadium, Prancis, Kamis (15/10/2026) pukul 23.45 WIB.
Crystal Palace berambisi mencuri poin melalui tangan Pierre Sage, mantan pelatih Lyon yang kini berusaha menggagalkan kemenangan kedua tuan rumah.
Pertandingan ini menjadi ujian besar bagi Lyon yang memiliki rekor kandang mengesankan di kompetisi Eropa, sekaligus momentum emosional bagi Sage untuk menghadapi mantan klubnya.
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Kedua tim sama-sama mengawali fase liga dengan kemenangan, sehingga persaingan diperkirakan berlangsung ketat hingga peluit panjang.
Lyon menyambut Crystal Palace dengan modal 12 pertandingan kandang tanpa kekalahan dalam fase grup maupun fase liga Europa League sejak Desember 2018.
Dalam periode tersebut, Les Gones mengoleksi tujuh kemenangan dan lima hasil imbang yang memperlihatkan kekuatan mereka di Groupama Stadium.
Pasukan Paulo Fonseca juga memulai perjalanan Eropa musim ini dengan mengalahkan Anderlecht 2-1 pada pertandingan pembuka.
Dua gol pada babak pertama menjadi modal penting sebelum Lyon menghadapi tekanan besar sepanjang paruh kedua pertandingan.
Namun, performa domestik Lyon belum sepenuhnya konsisten setelah kemenangan telak 4-0 atas Rennes disusul kekalahan 1-2 dari Lens.
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