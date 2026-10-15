Prediksi Skor Lech Poznan vs Bayer Leverkusen: Die Werkself Siap Pesta Gol Demi Kemenangan Kedua

Bayer Leverkusen memburu kemenangan kedua di Liga Europa 2026/2027 ketika menghadapi Lech Poznan di Stadion Poznan, Polandia. Die Werkself diunggulkan berkat performa impresif dalam lima pertandingan terakhir. (Leverkusen)
JawaPos.com — Bayer Leverkusen berpeluang melanjutkan tren kemenangan ketika menghadapi Lech Poznan pada pertandingan kedua fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Stadion Poznan, Polandia, Kamis (15/10/2026) pukul 23.45 WIB.
Die Werkself datang dengan modal empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, sementara tuan rumah berusaha bangkit setelah dihajar Crystal Palace dengan skor telak 0-4.
Pertandingan ini menjadi ujian serius bagi Lech Poznan yang sedang menunjukkan performa mengesankan di kompetisi domestik, terutama ketika bermain di kandang sendiri.
Namun, kualitas skuad Bayer Leverkusen dan konsistensi mereka di kompetisi Eropa membuat tim asal Jerman tersebut lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.
Lech Poznan sebenarnya memiliki modal menarik untuk menghadapi Bayer Leverkusen meskipun mengalami kekalahan memalukan pada pertandingan pembuka Liga Europa.
Tim asuhan Niels Frederiksen tersebut selalu memenangkan enam pertandingan kandang terakhir di seluruh kompetisi dengan produktivitas mencapai 19 gol.
Tidak hanya tajam ketika menyerang, Kolejorz juga memperlihatkan organisasi pertahanan cukup solid selama bermain di hadapan pendukung sendiri.
Mereka berhasil mencatatkan empat clean sheet dalam enam pertandingan kandang tersebut, sebuah pencapaian yang menunjukkan keseimbangan permainan tim.
Kepercayaan diri Lech Poznan semakin meningkat setelah menghancurkan Slask dengan skor 4-1 dalam pertandingan Ekstraklasa pada Sabtu lalu.
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