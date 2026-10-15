Jangan Tinggalkan Madura United Sendirian! Santacruz Minta Dukungan Penuh Lawan Bhayangkara FC

JawaPos.com — Pemain asing Madura United FC, Danilo Santacruz, meminta dukungan penuh suporter Laskar Sape Kerrab saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10/2026) malam.

Dukungan publik Madura diharapkan menjadi energi tambahan untuk bangkit setelah kekalahan 0-2 dari Persik Kediri.

Pemain berkebangsaan Paraguay tersebut menegaskan seluruh anggota tim memiliki motivasi tinggi untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Santacruz percaya kerja keras pemain dan staf pelatih bisa membawa Madura United FC kembali meraih hasil positif.

Pertandingan melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi kesempatan penting bagi Laskar Sape Kerrab untuk memperbaiki performa setelah hasil mengecewakan sebelumnya.

Apalagi, bermain di kandang memberikan keuntungan tersendiri karena para pemain bisa mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat Madura.

Santacruz pun berharap tribun Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan dipenuhi suporter yang terus memberikan semangat sepanjang pertandingan.

Baginya, kehadiran pendukung bukan sekadar pelengkap pertandingan, melainkan bagian penting dalam perjuangan tim mengejar tiga poin.