Prediksi Svay Rieng vs Shanghai Shenhua: Wakil Tiongkok Diunggulkan Menang di Laga Grup G ACL Two

Prediksi Svay Rieng vs Shanghai Shenhua di Liga Champions Dua AFC 2026/2027, Kamis malam WIB. (Istimewa)
JawaPos.com - Svay Rieng FC akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Shanghai Shenhua dalam lanjutan Grup G Liga Champions Dua AFC 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Morodok Techo, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (15/10/2026) pukul 19.15 WIB.
Shanghai Shenhua datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan pada pertandingan pembuka.
Sementara itu, Svay Rieng berusaha memanfaatkan status tuan rumah untuk mendapatkan hasil positif di hadapan pendukungnya sendiri.
Di atas kertas, Shanghai Shenhua memiliki keunggulan dari segi kualitas pemain, kedalaman skuad, serta pengalaman menghadapi lawan di kompetisi Asia. Namun, mereka tetap harus mewaspadai potensi kejutan dari wakil Kamboja tersebut.
Svay Rieng diperkirakan tidak akan bermain terbuka sepanjang pertandingan.
Tim asuhan Conor Nestor berpeluang menerapkan permainan disiplin dengan mengandalkan serangan balik cepat untuk merepotkan pertahanan tim tamu.
Kehadiran Vireak Dara di bawah mistar gawang diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi lini belakang Svay Rieng.
Sementara itu, Nick Taylor dan Ryo Fujii berpotensi memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan di lini tengah.
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