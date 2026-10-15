Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 15 Oktober 2026 | 13.36 WIB

Prediksi Svay Rieng vs Shanghai Shenhua: Wakil Tiongkok Diunggulkan Menang di Laga Grup G ACL Two

Prediksi Svay Rieng vs Shanghai Shenhua di Liga Champions Dua AFC 2026/2027, Kamis malam WIB. (Istimewa) - Image

Prediksi Svay Rieng vs Shanghai Shenhua di Liga Champions Dua AFC 2026/2027, Kamis malam WIB. (Istimewa)

JawaPos.com - Svay Rieng FC akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Shanghai Shenhua dalam lanjutan Grup G Liga Champions Dua AFC 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Morodok Techo, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (15/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Shanghai Shenhua datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan pada pertandingan pembuka.

Sementara itu, Svay Rieng berusaha memanfaatkan status tuan rumah untuk mendapatkan hasil positif di hadapan pendukungnya sendiri.

Di atas kertas, Shanghai Shenhua memiliki keunggulan dari segi kualitas pemain, kedalaman skuad, serta pengalaman menghadapi lawan di kompetisi Asia. Namun, mereka tetap harus mewaspadai potensi kejutan dari wakil Kamboja tersebut.

Svay Rieng diperkirakan tidak akan bermain terbuka sepanjang pertandingan.

Tim asuhan Conor Nestor berpeluang menerapkan permainan disiplin dengan mengandalkan serangan balik cepat untuk merepotkan pertahanan tim tamu.

Kehadiran Vireak Dara di bawah mistar gawang diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi lini belakang Svay Rieng.

Sementara itu, Nick Taylor dan Ryo Fujii berpotensi memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan di lini tengah.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

Kamis, 8 Oktober 2026 | 22.37 WIB

Prediksi Skor Celta Vigo vs Juventus di Liga Europa: Si Nyonya Tua Bawa Pulang Tiga Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Celta Vigo vs Juventus di Liga Europa: Si Nyonya Tua Bawa Pulang Tiga Poin

Kamis, 15 Oktober 2026 | 13.33 WIB

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

Kamis, 15 Oktober 2026 | 13.31 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore