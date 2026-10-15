Prediksi Skor Celta Vigo vs Juventus di Liga Europa: Si Nyonya Tua Bawa Pulang Tiga Poin

JawaPos.com - Celta Vigo akan menantang Juventus pada pertandingan lanjutan fase Liga Europa 2026/2027. Si Nyonya Tua -julukan Juventus- berpeluang membawa pulang tiga poin dari pertandingan tersebut.

Celta Vigo dijadwalkan menjamu Juventus di Estadio Abanca-Balaidos, Vigo, Spanyol, Jumat (16/10/2026) dengan kick-off pukul 02.00 dini hari WIB. Secara kualitas skuad dan pengalaman, Si Nyonya Tua jelas unggul jauh.

Juventus juga mengawali kiprahnya di Liga Europa musim ini dengan kemenangan telak 5-0 atas NEC Nijmegen. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Si Nyonya Tua untuk menghadapi Celta Vigo.

Akan tetapi, performa Juventus di kompetisi domestik belum konsisten. Pasukan Luciano Spalletti itu hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhirnya di Liga Italia. Laga teranyar, mereka ditahan imbang Cagliari 1-1.

Situasi tersebut membuat tekanan terhadap Spalletti semakin besar. Apalagi, Juventus saat ini menempati posisi keenam dengan koleksi 11 poin, tepat di bawah AC Milan yang mengemas 12 poin.

Di sisi lain, Celta Vigo juga belum menunjukkan performa yang benar-benar stabil sepanjang musim ini. Klub asal Spanyol tersebut baru meraih satu kemenangan di La Liga dan mengawali fase liga Liga Europa dengan kekalahan 0-1 dari Omonia Nicosia di Siprus.

Meski begitu, Celta Vigo mampu merespons hasil negatif tersebut dengan mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan domestik berikutnya. Tim asuhan Claudio Giraldez itu bantai Racing Santander 5-0 dan bermain imbang tanpa gol melawan Elche.

Bermain di Estadio Abanca-Balaidos tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Celta Vigo. Pada perjalanan mereka menuju perempat final Liga Europa musim lalu, Celta Vigo mampu memenangi empat dari tujuh pertandingan kandang.