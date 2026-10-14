Prediksi Kashiwa Reysol vs Port FC di ACLE, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Kashiwa Reysol vs Port FC di AFC Champions League Elite. (Istimewa)
JawaPos.com - Kashiwa Reysol akan menghadapi wakil Thailand, Port FC, dalam pertandingan AFC Champions League Elite pada Rabu (14/10).
Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 17.00 WIB tersebut diprediksi berjalan menarik karena kedua tim sama-sama memiliki kemampuan untuk mencetak gol.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tambahan bagi Kashiwa Reysol.
Mereka memiliki peluang mengendalikan jalannya pertandingan, terutama jika mampu mempertahankan ketajaman lini depan seperti yang ditunjukkan dalam laga terakhir.
Meski demikian, Port FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.
Klub asal Thailand tersebut memiliki produktivitas gol yang cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir.
Karena itu, Kashiwa Reysol tetap harus mewaspadai ancaman tim tamu sepanjang pertandingan.
Efektivitas serangan menjadi salah satu kekuatan yang bisa kembali mereka andalkan ketika menghadapi Port FC.
Walau tampil produktif, Kashiwa Reysol masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan.
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