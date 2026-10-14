Massimiliano Allegri Kesal Napoli Kalah 1-3 dari Villarreal: Kami Kurang Sabar

JawaPos.com - Villarreal amankan kemenangan perdana di Liga Champions musim 2026/2027 setelah tundukkan Napoli dengan skor 3-1. Bermain di Estadio de la Ceramica pada Rabu (14/10), Napoli sempat unggul lebih dahulu lewat Amir Rrahmani pada menit kedelapan.

Namun, Villarreal mampu membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol dalam rentang tiga menit pada babak pertama. Gol itu dicetak oleh Georges Mikautadze pada menit ke-23 dan Santiago Mourino pada menit ke-26. Villarreal lalu memastikan kemenangan lewat gol Oluwaseyi menjelang pertandingan berakhir.

Kemenangan atas Napoli memiliki arti yang sangat penting bagi Villarreal. Hasil itu resmi mengakhiri penantian panjang mereka selama 1.651 hari untuk kembali merasakan kemenangan di Liga Champions. Sebelum laga melawan Napoli, The Yellow Submarine sempat melalui tren buruk dengan 12 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan di kompetisi tertinggi Eropa itu dengan rincian dua imbang dan 10 kalah, termasuk tujuh kekalahan beruntun di antaranya.

Menariknya, dilansir dari ESPN, Villarreal tampil sangat efisien dengan mencetak tiga gol meski nilai expected goals (xG) mereka hanya 1,34. Sebaliknya, Napoli yang mencatatkan xG lebih tinggi (1,87) justru hanya mampu mencetak satu gol. Laga spesial itu memperpanjang rekor Villarreal yang selalu mencetak gol dalam 33 pertandingan secara beruntun di Liga Champions.

Tambahan tiga poin itu mendongkrak posisi Villarreal ke peringkat ke-10 klasemen sementara. Hasil itu juga memperpanjang rekor tidak terkalahkan Villarreal saat bertemu wakil Italia di kompetisi UEFA menjadi tujuh laga berturut-turut dengan rincian empat menang dan tiga imbang). Villarreal bangkit setelah laga sebelumnya dikalahkan Borussia Dortmund dengan skor 3-2.

Usai pertandingan, pelatih Villarreal Inigo Perez menilai kemenangan itu menunjukkan perkembangan mental timnya dalam menghadapi situasi sulit. “Tim ini telah menunjukkan betapa baiknya kami dalam merespons situasi sulit. Itu merupakan kualitas yang sangat bagus. Pada awal musim ini, kami kesulitan bangkit setelah mengalami kemunduran, tetapi tidak kali ini. Hari ini, kami berhasil meraih kemenangan berkat kualitas yang kami miliki,” kata Perez dikutip dari situs UEFA.

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Perez juga menilai timnya berhasil beradaptasi dengan karakter permainan Napoli, terutama ancaman dari pemain-pemain bertubuh tinggi dan umpan silang. “Kami tahu mereka memiliki pemain-pemain bertubuh tinggi dan pemain yang mampu mengirimkan umpan silang dengan baik. Meskipun mereka berhasil mencetak gol ke gawang kami, saya pikir pada akhirnya kami mampu meredam mereka dengan baik. Kami tahu bagaimana menyesuaikan diri,” lanjut Perez.

Sementara itu, pelatih Napoli Massimiliano Allegri menyoroti kegagalan timnya mempertahankan konsentrasi setelah Villarreal menyamakan kedudukan. “Sepak bola Liga Champions memang seperti ini. Anda berusaha memberikan yang terbaik, tetapi ketika skor sudah imbang 1-1, Anda tidak boleh langsung kebobolan gol kedua,” ujar Allegri.