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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 14 Oktober 2026 | 17.46 WIB

Manchester United Dikalahkan Atletico Madrid, Wayne Rooney Kecam Wawancara Lisandro Martinez

Wayne Rooney (Flashscore) - Image

Wayne Rooney (Flashscore)

JawaPos.com - Legenda Manchester United, Wayne Rooney, melontarkan kritik keras kepada Lisandro Martinez setelah bek asal Argentina itu secara terbuka mempertanyakan kebijakan manajemen klub. Rooney menilai Martinez telah bertindak terlalu jauh dan menyebut komentarnya tidak menghormati rekan-rekan setimnya.

Kontroversi tersebut muncul setelah Manchester United kalah 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions. Dalam wawancara seusai pertandingan, Martinez mengkritik jajaran petinggi klub, termasuk direktur teknik Jason Wilcox, karena menilai Manchester United seharusnya berinvestasi lebih banyak untuk memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas.

Martinez juga membela Michael Carrick dengan mengatakan bahwa sang pelatih telah melakukan yang terbaik. Namun, ia merasa komposisi pemain yang tersedia belum cukup kuat untuk bersaing di level tertinggi.

Pernyataan tersebut langsung memancing reaksi Rooney. Berbicara kepada Amazon Prime, mantan kapten Manchester United itu mempertanyakan keputusan Martinez menyampaikan kritik secara terbuka setelah pertandingan.

Rooney Nilai Martinez Sudah Keterlaluan

Melansir Manchester Evening News, Rooney memahami bahwa pemain berhak menyampaikan pendapat mengenai kondisi klub. Namun, menurutnya, kritik sebesar itu seharusnya disampaikan melalui jalur internal, bukan dalam wawancara setelah pertandingan.

"Sebenarnya saya tidak setuju karena menurut saya itu adalah penampilan yang bagus."

Rooney kemudian menjelaskan bahwa Martinez memang memiliki alasan untuk menginginkan investasi tambahan. Meski demikian, ia merasa sang bek telah menyampaikan kritik pada waktu dan dengan cara yang kurang tepat.

"Ini sulit karena saya selalu merasa bahwa saya vokal sebagai pemain, dan Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, tetapi saya pikir dia mungkin sudah keterlaluan; itu seharusnya menjadi tanggung jawab manajer, dan itu harus tetap menjadi urusan internal karena para penggemar ingin mendengar para pemain berbicara dan mereka ingin melihat para pemain peduli.”

Editor: Banu Adikara
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