Klasemen Liga Champions: Barcelona Bertengger di Pucuk dengan Unggul Selisih Gol

JawaPos.com - Barcelona memimpin klasemen sementara Liga Champions 2026/2027 dengan mengoleksi enam poin, dibayangi Sporting Lisbon dan Arsenal yang sama-sama mengumpulkan enam poin, tetapi memiliki catatan selisih gol berbeda.

Berdasarkan laporan klasemen dalam laman resmi Liga Champions yang dipantau di Jakarta, Rabu, Barcelona memastikan posisi puncak klasemen setelah membungkam Galatasaray dengan skor 4-1 di RAMS Park, Istanbul, pada pertandingan kedua fase liga, Rabu WIB.

Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang catatan sempurna Barcelona setelah sebelumnya juga meraih tiga poin pada pertandingan pembuka. Blaugrana memimpin dengan unggul tujuh gol atau selisih tiga gol dari Sport Lisbon dan Arsenal.

Di posisi kedua, Sporting Lisbon juga mempertahankan rekor kemenangan setelah menaklukkan Lens dengan skor 2-0 di Stade Bollaert-Delelis, Prancis. Selain mencetak dua gol melalui Luis Suarez dan Issa, klub asal Portuga itu juga berhasil menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.

Selain itu, Arsenal menempati kelompok teratas atau peringkat ketiga setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Lille di Emirates Stadium, London.

The Gunners mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan. Dengan hasil tersebut, Arsenal mempertahankan awal positif mereka di Liga Champions dan terus memberikan tekanan kepada Barcelona serta Sporting Lisbon dalam persaingan papan atas.

Sementara itu, tim-tim raksasa Italia seperti Inter Milan, AS Roma, dan Napoli masih terhempas jauh dari zona aman atau di luar 20 besar.

AS Roma untuk sementara berada dalam posisi relatif lebih baik (posisi ke-23) dibandingkan dua wakil Italia lainnya. I Giallorossi mengoleksi satu poin dari pertandingan pembuka setelah bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahçe.