Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 14 Oktober 2026 | 16.36 WIB

Klasemen Liga Champions: Barcelona Bertengger di Pucuk dengan Unggul Selisih Gol

Barcelona diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Feyenoord pada laga perdana Liga Champions 2026/2027 di Camp Nou. (Barcelona) - Image

Barcelona diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Feyenoord pada laga perdana Liga Champions 2026/2027 di Camp Nou. (Barcelona)

JawaPos.com - Barcelona memimpin klasemen sementara Liga Champions 2026/2027 dengan mengoleksi enam poin, dibayangi Sporting Lisbon dan Arsenal yang sama-sama mengumpulkan enam poin, tetapi memiliki catatan selisih gol berbeda.

Berdasarkan laporan klasemen dalam laman resmi Liga Champions yang dipantau di Jakarta, Rabu, Barcelona memastikan posisi puncak klasemen setelah membungkam Galatasaray dengan skor 4-1 di RAMS Park, Istanbul, pada pertandingan kedua fase liga, Rabu WIB.

Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang catatan sempurna Barcelona setelah sebelumnya juga meraih tiga poin pada pertandingan pembuka. Blaugrana memimpin dengan unggul tujuh gol atau selisih tiga gol dari Sport Lisbon dan Arsenal.

Di posisi kedua, Sporting Lisbon juga mempertahankan rekor kemenangan setelah menaklukkan Lens dengan skor 2-0 di Stade Bollaert-Delelis, Prancis. Selain mencetak dua gol melalui Luis Suarez dan Issa, klub asal Portuga itu juga berhasil menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.

Selain itu, Arsenal menempati kelompok teratas atau peringkat ketiga setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Lille di Emirates Stadium, London.

The Gunners mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan. Dengan hasil tersebut, Arsenal mempertahankan awal positif mereka di Liga Champions dan terus memberikan tekanan kepada Barcelona serta Sporting Lisbon dalam persaingan papan atas.

Sementara itu, tim-tim raksasa Italia seperti Inter Milan, AS Roma, dan Napoli masih terhempas jauh dari zona aman atau di luar 20 besar.

AS Roma untuk sementara berada dalam posisi relatif lebih baik (posisi ke-23) dibandingkan dua wakil Italia lainnya. I Giallorossi mengoleksi satu poin dari pertandingan pembuka setelah bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahçe.

Roma dijadwalkan menghadapi Real Madrid pada pertandingan berikutnya. Duel tersebut menjadi kesempatan penting bagi klub ibu kota Italia itu untuk meraih kemenangan perdana sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hasil Arsenal vs Lille: The Gunners Menang 3-0 di Laga Kedua Liga Champions 2026/2027 - Image
Sepak Bola Dunia

Hasil Arsenal vs Lille: The Gunners Menang 3-0 di Laga Kedua Liga Champions 2026/2027

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14.49 WIB

Villarreal Hajar Napoli 3-1 - Image
Sepak Bola Dunia

Villarreal Hajar Napoli 3-1

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14.21 WIB

Barcelona Tekuk Galatasaray 4-1, Pertahankan Rekor Sempurna Musim Ini - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona Tekuk Galatasaray 4-1, Pertahankan Rekor Sempurna Musim Ini

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore