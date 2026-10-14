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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 14 Oktober 2026 | 16.01 WIB

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund: Die Borussen Tak Bisa Menang Mudah di Aspmyra Stadion

Borussia Dortmund menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Bodo/Glimt di Aspmyra Stadion pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027. (Borussia Dortmund) - Image

Borussia Dortmund menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Bodo/Glimt di Aspmyra Stadion pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027. (Borussia Dortmund)

JawaPos.com — Borussia Dortmund menghadapi ujian berat ketika bertandang ke markas Bodo/Glimt pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Aspmyra Stadion, Norwegia, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Die Borussen memburu kemenangan kedua, tetapi rekor tujuh kemenangan kandang beruntun Bodo/Glimt membuat pertandingan ini berpotensi berakhir imbang 2-2.

Pertemuan kedua tim menghadirkan pertarungan menarik antara kekuatan Bundesliga dan wakil Norwegia yang terkenal berbahaya di kandang sendiri.

Borussia Dortmund memang lebih diunggulkan secara kualitas individu, tetapi Bodo/Glimt mempunyai modal produktivitas gol dan pengalaman menumbangkan klub-klub elite Eropa.

Tim asuhan Niko Kovac datang setelah kehilangan kemenangan di Bundesliga akibat ditahan Werder Bremen 2-2.

Sebaliknya, Bodo/Glimt sedang menikmati momentum positif setelah mengalahkan Kristiansund 3-1 dalam lanjutan Eliteserien.

Mengapa Bodo/Glimt Bisa Menyulitkan Borussia Dortmund?

Bodo/Glimt mempunyai catatan tujuh kemenangan kandang beruntun dengan torehan 21 gol menjelang pertandingan melawan Borussia Dortmund.

Produktivitas tersebut memperlihatkan betapa berbahayanya pasukan Kjetil Knutsen ketika bermain di Aspmyra Stadion.

Keunggulan kandang bukan sekadar persoalan dukungan suporter, melainkan juga kemampuan Bodo/Glimt memainkan sepak bola menyerang secara konsisten.

Editor: Banu Adikara
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