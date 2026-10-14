Prediksi Skor Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund: Die Borussen Tak Bisa Menang Mudah di Aspmyra Stadion

JawaPos.com — Borussia Dortmund menghadapi ujian berat ketika bertandang ke markas Bodo/Glimt pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Aspmyra Stadion, Norwegia, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Die Borussen memburu kemenangan kedua, tetapi rekor tujuh kemenangan kandang beruntun Bodo/Glimt membuat pertandingan ini berpotensi berakhir imbang 2-2.

Pertemuan kedua tim menghadirkan pertarungan menarik antara kekuatan Bundesliga dan wakil Norwegia yang terkenal berbahaya di kandang sendiri.

Borussia Dortmund memang lebih diunggulkan secara kualitas individu, tetapi Bodo/Glimt mempunyai modal produktivitas gol dan pengalaman menumbangkan klub-klub elite Eropa.

Tim asuhan Niko Kovac datang setelah kehilangan kemenangan di Bundesliga akibat ditahan Werder Bremen 2-2.

Sebaliknya, Bodo/Glimt sedang menikmati momentum positif setelah mengalahkan Kristiansund 3-1 dalam lanjutan Eliteserien.

Mengapa Bodo/Glimt Bisa Menyulitkan Borussia Dortmund? Bodo/Glimt mempunyai catatan tujuh kemenangan kandang beruntun dengan torehan 21 gol menjelang pertandingan melawan Borussia Dortmund.

Produktivitas tersebut memperlihatkan betapa berbahayanya pasukan Kjetil Knutsen ketika bermain di Aspmyra Stadion.