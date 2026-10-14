Sejarah Terukir! Calvin Verdonk Jadi Pemain Indonesia Pertama Main di Liga Champions

JawaPos.com - Bek Lille, Calvin Verdonk, mengukir sejarah besar dalam sepak bola Indonesia. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kompetisi antarklub tertinggi Eropa, Liga Champions.

Sejarah itu terukir ketika Lille menghadapi Arsenal pada lanjutan fase Liga Champions 2026/2027. Laga tersebut berlangsung digelar di Stadion Emirates, Rabu (14/10) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, Verdonk masuk sebagai pemain pengganti. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu masuk menggantikan Romain Perraud pada menit ke-78.

Meski hanya bermain minim, pertandingan tersebut menjadi laga paling bersejarah bagi Verdonk. Ia menjadi kali pertama pemain berpaspor Indonesia bermain di pertandingan Liga Champions.

Penampilan debut Verdonk di Liga Champions sedianya sudah diprediksi sejak awal. Pasalnya, Perraud sempat diragukan tampil karena mengalami cedera.

Namun ternyata, Perraud tetap main sejak menit awal oleh pelatih Davide Ancelotti sebelum akhirnya ditarik keluar dengan digantikan Verdonk pada pertengahan babak kedua.

Fotmob mencatat, Verdonk tampil begitu solid dalam menjaga lini pertahanan Lille. Ia menyentuh bola sebanyak 16 kali dan juga mecatatkan tiga tekel selama kurang lebih 15 menit di lapangan.

Verdonk pun mengikuti jejak rekan setim lainnya di Timnas Indonesia, yakni Kevin Diks dan Emil Audero. Tapi bedanya, Diks dan Audero bermain di Liga Champions saat belum pindah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).