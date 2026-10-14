Sejarah Terukir! Calvin Verdonk Jadi Pemain Indonesia Pertama Main di Liga Champions

Calvin Verdonk saat bermain untuk Lille. (Dok. Calvin Verdonk)
JawaPos.com - Bek Lille, Calvin Verdonk, mengukir sejarah besar dalam sepak bola Indonesia. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kompetisi antarklub tertinggi Eropa, Liga Champions.
Sejarah itu terukir ketika Lille menghadapi Arsenal pada lanjutan fase Liga Champions 2026/2027. Laga tersebut berlangsung digelar di Stadion Emirates, Rabu (14/10) dini hari WIB.
Dalam laga tersebut, Verdonk masuk sebagai pemain pengganti. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu masuk menggantikan Romain Perraud pada menit ke-78.
Meski hanya bermain minim, pertandingan tersebut menjadi laga paling bersejarah bagi Verdonk. Ia menjadi kali pertama pemain berpaspor Indonesia bermain di pertandingan Liga Champions.
Penampilan debut Verdonk di Liga Champions sedianya sudah diprediksi sejak awal. Pasalnya, Perraud sempat diragukan tampil karena mengalami cedera.
Namun ternyata, Perraud tetap main sejak menit awal oleh pelatih Davide Ancelotti sebelum akhirnya ditarik keluar dengan digantikan Verdonk pada pertengahan babak kedua.
Fotmob mencatat, Verdonk tampil begitu solid dalam menjaga lini pertahanan Lille. Ia menyentuh bola sebanyak 16 kali dan juga mecatatkan tiga tekel selama kurang lebih 15 menit di lapangan.
Verdonk pun mengikuti jejak rekan setim lainnya di Timnas Indonesia, yakni Kevin Diks dan Emil Audero. Tapi bedanya, Diks dan Audero bermain di Liga Champions saat belum pindah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Karena itu, penampilan Verdonk bersama Lille di Liga Champions membawanya mengukir sejarah besar. Ia menjadi pemain pertama paspor Indonesia yang bermain di ajang bergengsi tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022