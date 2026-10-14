Prediksi Skor Real Betis vs Porto: Los Verdiblancos Siap Sikat Tim Tamu!

JawaPos.com — Real Betis diprediksi mengalahkan FC Porto dengan skor 2-1 pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Estadio La Cartuja de Sevilla, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Los Verdiblancos memiliki peluang besar mengamankan tiga poin berkat performa impresif di kandang, sementara Porto dibayangi catatan buruk setiap bertandang ke Spanyol.

Pertandingan Real Betis vs Porto mempertemukan dua tim dengan hasil berbeda pada laga pembuka Liga Champions musim ini.

Pasukan Manuel Pellegrini berhasil menaklukkan Lille 3-2, sedangkan wakil Portugal harus mengakui keunggulan Manchester City dengan skor 0-2.

Real Betis juga sedang menikmati momentum positif setelah menghancurkan Osasuna 5-2 dalam pertandingan terakhir LaLiga.

Kemenangan tersebut mengantarkan klub asal Sevilla itu menempati peringkat ketiga klasemen sementara kompetisi domestik Spanyol.

Sebaliknya, Porto datang dengan kepercayaan diri setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Namun, rekor pertandingan tandang mereka menghadapi klub Spanyol menjadi persoalan serius menjelang duel di Sevilla.