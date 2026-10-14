Prediksi Skor Real Betis vs Porto: Los Verdiblancos Siap Sikat Tim Tamu!

Real Betis berpeluang melanjutkan tren kemenangan saat menjamu Porto pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Estadio La Cartuja de Sevilla. (Real Betis)
JawaPos.com — Real Betis diprediksi mengalahkan FC Porto dengan skor 2-1 pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Estadio La Cartuja de Sevilla, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Los Verdiblancos memiliki peluang besar mengamankan tiga poin berkat performa impresif di kandang, sementara Porto dibayangi catatan buruk setiap bertandang ke Spanyol.
Pertandingan Real Betis vs Porto mempertemukan dua tim dengan hasil berbeda pada laga pembuka Liga Champions musim ini.
Baca Juga:Prediksi Skor Aston Villa vs Fenerbahce: Sarı Kanaryalar Siap Rusak Rekor 10 Kemenangan Beruntun
Pasukan Manuel Pellegrini berhasil menaklukkan Lille 3-2, sedangkan wakil Portugal harus mengakui keunggulan Manchester City dengan skor 0-2.
Real Betis juga sedang menikmati momentum positif setelah menghancurkan Osasuna 5-2 dalam pertandingan terakhir LaLiga.
Kemenangan tersebut mengantarkan klub asal Sevilla itu menempati peringkat ketiga klasemen sementara kompetisi domestik Spanyol.
Baca Juga:Prediksi Skor Roma vs Real Madrid: Los Blancos Menang Tipis di Olimpico Berbekal Rekor Gila!
Sebaliknya, Porto datang dengan kepercayaan diri setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.
Namun, rekor pertandingan tandang mereka menghadapi klub Spanyol menjadi persoalan serius menjelang duel di Sevilla.
Real Betis memiliki modal kuat untuk mengamankan kemenangan kedua secara beruntun pada fase liga Liga Champions 2026/2027.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022