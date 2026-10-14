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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 14 Oktober 2026 | 15.29 WIB

Prediksi Skor Aston Villa vs Fenerbahce: Sarı Kanaryalar Siap Rusak Rekor 10 Kemenangan Beruntun

Aston Villa menjamu Fenerbahce di Villa Park dalam lanjutan Liga Champions 2026/2027, dengan tim tamu berpeluang mencuri poin penting. (Fenerbahce) - Image

Aston Villa menjamu Fenerbahce di Villa Park dalam lanjutan Liga Champions 2026/2027, dengan tim tamu berpeluang mencuri poin penting. (Fenerbahce)

JawaPos.com — Prediksi skor Aston Villa vs Fenerbahce mengarah pada hasil imbang 2-2 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan fase liga UEFA Champions League 2026/2027 di Villa Park, Inggris, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Fenerbahce berpeluang mencuri satu poin penting sekaligus menghentikan dominasi kandang Aston Villa di kompetisi Eropa.

Pertandingan ini menjadi ujian menarik bagi pasukan Unai Emery yang sedang berusaha memperbaiki performa pada awal musim.

Sebaliknya, Fenerbahce datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan ketajaman lini serang dalam kompetisi domestik Turki.

Aston Villa membawa modal kemenangan 3-2 atas Club Brugge pada pertandingan pembuka Liga Champions musim ini. Sementara itu, Fenerbahce mengawali perjalanan mereka dengan menahan imbang AS Roma 1-1.

Bagaimana kondisi Aston Villa menjelang menghadapi Fenerbahce?

Aston Villa menghadapi Fenerbahce dengan performa domestik yang belum sepenuhnya meyakinkan meskipun memiliki catatan kandang luar biasa di kompetisi Eropa.

Klub berjuluk The Villans tersebut baru mengumpulkan lima poin dan menempati posisi ke-15 klasemen sementara Premier League.

Pada pertandingan terakhir, Aston Villa harus puas bermain imbang 2-2 melawan Brentford. Hasil tersebut memperlihatkan masih adanya pekerjaan rumah dalam menjaga konsentrasi pertahanan sepanjang pertandingan.

Namun, situasinya berbeda ketika Aston Villa bermain di hadapan pendukung sendiri dalam kompetisi Eropa. Pasukan Unai Emery tercatat tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan kandang terakhir di pentas kontinental.

Editor: Banu Adikara
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