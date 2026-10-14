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Andika Rachmansyah
Rabu, 14 Oktober 2026 | 14.44 WIB

Prediksi Skor Bodo/Glimt Vs Borussia Dortmund di Liga Champions: Superlaget Berpotensi Bikin Kejutan

Skuad Borussia Dortmund. (Dortmund) - Image

Skuad Borussia Dortmund. (Dortmund)

JawaPos.com - Bodo/Glimt bakal menantang Borussia Dortmund dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027. Superlaget -julukan Bodo/Glimt- berpotensi bikin kejutan dalam laga tersebut.

Bodo/Glimt akan menjamu Borussia Dortmund di Aspmyra Stadion, Bodo, Norwegia, Kamis (15/10) pukul 02.00 dini hari WIB. Bermain di hadapan publik sendiri, Superlaget berpeluang memberikan perlawanan sengit.

Bodo/Glimt datang dengan motivasi untuk bangkit. Pasalnya, mereka menelan kekalahan telak 0-5 dari Bayern Munchen di laga pertama Liga Champions musim ini.

Akan tetapi, Bodo/Glimt menunjukkan respons positif setelah kekalahan telak tersebut pada kompetisi domestik. Superlaget memenangi tiga dari empat laga terakhir, termasuk kemenangan 3-1 atas Kristiansund pada akhir pekan lalu.

Meski demikian, Bodo/Glimt memiliki pekerjaan rumah besar. Pelatih Kjetil Knutsen harus memperbaiki performa timnya setelah gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran saat menghadapi Bayern Munchen di laga perdana.

Sementara dari kubu lawan, Borussia Dortmund datang dengan catatan performa yang cukup impresif di berbagai kompetisi. Tim berjuluk Die Borussen itu tidak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir, dengan catatan enam kemenangan dan satu hasil imbang.

Borussia Dortmund juga mengawali kiprah di Liga Champions dengan kemenangan 4-0 atas Villarreal. Namun, mereka gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Werder Bremen di Liga Jerman pada Jumat lalu, karena kecolongan dua gol di menit-menit akhir.

Die Borussen tentu harus memperbaiki konsentrasinya menjelang laga melawan Bodo/Glimt. Mereka harus lebih disiplin jika tidak ingin kecolongan dari Superlaget yang punya keuntungan bermain kandang.

Prediksi Skor Bodo/Glimt Vs Borussia Dortmund

Kedua tim sebelumnya bertemu pada fase liga Liga Champions musim lalu dan bermain imbang 2-2 di markas Borussia Dortmund. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Bodo/Glimt memiliki kemampuan untuk merepotkan lawan.

Editor: Banu Adikara
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