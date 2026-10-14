Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Rabu, 14 Oktober 2026 | 14.40 WIB

Prediksi Skor AS Roma vs Real Madrid di Liga Champions: Los Blancos Pertahankan Dominasi!

Duel Atletico Madrid vs Real Madrid di Metropolitano Stadium diprediksi berlangsung ketat dalam lanjutan Liga Spanyol. (Madrid) - Image

Duel Atletico Madrid vs Real Madrid di Metropolitano Stadium diprediksi berlangsung ketat dalam lanjutan Liga Spanyol. (Madrid)

JawaPos.com - AS Roma akan menghadapi Real Madrid dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027. Los Blancos -julukan Real Madrid- berpeluang melanjutkan dominasinya di kompetisi antarklub bergengsi Eropa tersebut. 

AS Roma akan menjamu Real Madrid di Stadion Olimpico, Italia, Kamis (15/10/2026). Laga tersebut dijadwalkan kick-off pukul 02.00 dini hari WIB.

Real Madrid mengawali perjalanan di Liga Champions musim ini dengan kemenangan tipis 2-1 atas Inter Milan. Hasil tersebut menjadi modal positif Los Blancos meski meraih kemenangannya dengan susah payah. 

Performa Real Madrid di kompetisi domestik sempat mengalami penurunan setelah menelan kekalahan dari Real Betis dan Atletico Madrid. Akan tetapi, pasukan Jose Mourinho mampu bangkit dengan mengalahkan Villarreal 1-0 di Santiago Bernabeu.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Real Madrid. Los Blancos tentu bertekad untuk mempertahankan dominasinya di Liga Champions musim ini. 

Di sisi lain, AS Roma juga memiliki modal bagus untuk menjamu Real Madrid. Pasukan Gian Piero Gasperini itu belum terkalahkan dalam enam laga di Liga Italia musim ini.

AS Roma mencatat empat kemenangan dan dua hasil imbang. Catatan tersebut mengantarkan Giallorossi saat ini menempati posisi ketiga pada papan klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 14 poin. 

Sementara di Liga Champions musim ini, AS Roma gagal memulai perjalanannya dengan mulus. Pasalnya, Giallorossi harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahce. 

Prediksi Skor AS Roma Vs Real Madrid

Real Madrid memiliki catatan bagus saat menghadapi AS Roma. Mereka mengoleksi delapan kemenangan dari 12 pertandingan, sedangkan Giallorossi baru meraih tiga kemenangan. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Los Blancos. 

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor AS Roma vs Real Madrid di Liga Champions: Ujian Berat untuk Jose Mourinho - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor AS Roma vs Real Madrid di Liga Champions: Ujian Berat untuk Jose Mourinho

Selasa, 13 Oktober 2026 | 22.26 WIB

Mourinho Absen di Konferensi Pers Usai Vinicius Dikartu Merah, Ini Alasannya - Image
Sepak Bola Dunia

Mourinho Absen di Konferensi Pers Usai Vinicius Dikartu Merah, Ini Alasannya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.10 WIB

Real Madrid Menang, Barcelona Sapu Bersih: Vinicius Junior Terancam Absen El Clasico - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Menang, Barcelona Sapu Bersih: Vinicius Junior Terancam Absen El Clasico

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore