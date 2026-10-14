Prediksi Skor AS Roma vs Real Madrid di Liga Champions: Los Blancos Pertahankan Dominasi!

JawaPos.com - AS Roma akan menghadapi Real Madrid dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027. Los Blancos -julukan Real Madrid- berpeluang melanjutkan dominasinya di kompetisi antarklub bergengsi Eropa tersebut.

AS Roma akan menjamu Real Madrid di Stadion Olimpico, Italia, Kamis (15/10/2026). Laga tersebut dijadwalkan kick-off pukul 02.00 dini hari WIB.

Real Madrid mengawali perjalanan di Liga Champions musim ini dengan kemenangan tipis 2-1 atas Inter Milan. Hasil tersebut menjadi modal positif Los Blancos meski meraih kemenangannya dengan susah payah.

Performa Real Madrid di kompetisi domestik sempat mengalami penurunan setelah menelan kekalahan dari Real Betis dan Atletico Madrid. Akan tetapi, pasukan Jose Mourinho mampu bangkit dengan mengalahkan Villarreal 1-0 di Santiago Bernabeu.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Real Madrid. Los Blancos tentu bertekad untuk mempertahankan dominasinya di Liga Champions musim ini.

Di sisi lain, AS Roma juga memiliki modal bagus untuk menjamu Real Madrid. Pasukan Gian Piero Gasperini itu belum terkalahkan dalam enam laga di Liga Italia musim ini.

AS Roma mencatat empat kemenangan dan dua hasil imbang. Catatan tersebut mengantarkan Giallorossi saat ini menempati posisi ketiga pada papan klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 14 poin.

Sementara di Liga Champions musim ini, AS Roma gagal memulai perjalanannya dengan mulus. Pasalnya, Giallorossi harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahce.