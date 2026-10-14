Leny Yoro Diganjar Kartu Merah, Manchester United Keok 2-0 di Kandang Atletico Madrid

JawaPos.com - Atletico Madrid meraih kemenangan perdana di Liga Champions musim 2026/2027 setelah menaklukkan Manchester United dengan skor 2-0 di Stadion Metropolitano, Madrid, Rabu (14/10). Hasil itu memperpanjang tren tanpa kemenangan Manchester United menjadi lima pertandingan di semua kompetisi.

Atletico Madrid langsung menyerang sejak peluit pertama dibunyikan. Gol pembuka tuan rumah lahir dari serangan kilat Alex Baena yang membawa bola hingga kotak penalti lalu menyodorkan umpan ke Pablo Barrios.

Tembakan Barrios sempat berbelok arah karena membentur bek lawan, tetapi bola tetap meluncur ke dalam gawang. Barrios membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan 47 detik. Manchester United pun harus berjuang mengejar ketertinggalan sejak awal pertandingan.

Manchester United berusaha merespons melalui sejumlah peluang yang melibatkan Bryan Mbeumo. Pada menit ke-12, Mbeumo berhasil melewati penjagaan Cristian Romero sebelum melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, bola hanya melintas tipis di sisi kiri gawang Jan Oblak.

Dua menit berselang, Marcus Rashford mendapat peluang melalui umpan terobosan lambung Lisandro Martinez. Namun, Rashford gagal melakukan kontak sempurna saat mencoba menyelesaikan peluang itu.

Mbeumo kembali mengancam pada menit ke-24. Setelah memanfaatkan kesalahan Romero, ia bekerja sama dengan Youri Tielemans sebelum melepaskan tembakan dari jarak dekat. Oblak sigap keluar dari garis gawang untuk menggagalkan peluang tersebut.

Menjelang jeda, Atletico Madrid sempat menggandakan keunggulan melalui Johnny Cardoso. Namun, gol itu dianulir setelah tinjauan Video Assistant Referee (VAR) menunjukkan bahwa Marcos Llorente melakukan handball dalam proses terjadinya gol. Atletico Madrid pun unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Atletico Madrid tampil lebih dominan dan berulang kali mengancam pertahanan tim tamu. Manchester United kesulitan mengembangkan permainan serta lebih banyak bertahan di wilayah sendiri.