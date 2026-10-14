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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 13.28 WIB

Prediksi Skor Vissel Kobe vs Jeonbuk Motors: Catatan Buruk Tim Korea Jadi Peluang Tuan Rumah

Vissel Kobe. (Istimewa) - Image

Vissel Kobe. (Istimewa)

JawaPos.com - Vissel Kobe akan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang saat menghadapi Jeonbuk Motors di Grup A AFC Champions Elite, Rabu (14/10/2026) di Stadion Noevir, Kobe, Jepang kick off 17.00 WIB.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat, tetapi wakil Jepang tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan jika mampu menjaga konsistensi permainan dilaga ini.

Vissel Kobe lebih diunggulkan, sedangkan Jeonbuk Motors masih berusaha menemukan kembali kestabilan permainan setelah melewati tiga pertandingan terakhir tanpa berhasil meraih kemenangan.

Situasi tersebut membuat Vissel Kobe layak ditempatkan sebagai tim yang lebih diunggulkan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan penting, terutama ketika pertandingan berjalan ketat dan kedua kesebelasan sama-sama kesulitan menemukan ruang untuk menciptakan peluang.

Vissel Kobe diperkirakan akan berusaha mengambil inisiatif permainan sejak awal.

Penguasaan bola dan serangan yang terorganisasi bisa menjadi kunci bagi tuan rumah untuk menekan pertahanan Jeonbuk Motors.

Namun, mereka tetap perlu berhati-hati agar tidak memberikan ruang bagi lawan untuk melancarkan serangan balik.

Di sisi lain, Jeonbuk Motors tentu tidak datang tanpa peluang. Tim asal Korea Selatan tersebut masih memiliki kesempatan untuk mencuri hasil positif apabila mampu memperbaiki efektivitas serangan dan menjaga kedisiplinan ketika bertahan.

Catatan tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir menjadi pekerjaan rumah bagi Jeonbuk Motors.

Editor: Banu Adikara
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