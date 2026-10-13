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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 03.46 WIB

Prediksi Cardiff City vs Watford: Tuan Rumah Diunggalkan, Tim Tamu Siap Berikan Kejutan

Cardiff City akan menghadapi Watford di EFL Championship 2026/2027. (Istimewa)&nbsp; - Image

Cardiff City akan menghadapi Watford di EFL Championship 2026/2027. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Cardiff City akan menjamu Watford pada pekan ke-10 EFL Championship 2026/2027.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (14/10) pukul 01.45 WIB di Cardiff City Stadium, menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi.

Kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk menjauh dari zona degradasi.

Namun, Cardiff City memiliki modal yang sedikit lebih baik karena catatan kandang mereka cukup solid.

Sedangkan Watford masih kesulitan menemukan konsistensi, terutama saat bermain di luar kandang.

Tapi Cardiff punya catatan kandang yang patut diperhitungkan.

Mereka tidak terkalahkan dalam sembilan dari 10 pertandingan terakhir di Cardiff City Stadium sejak pertengahan Maret.

Dalam periode tersebut, Cardiff meraih lima kemenangan dan empat hasil imbang, menjadi modal penting saat menghadapi Watford.

Di sisi lain, Watford justru sedang berada dalam periode sulit. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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