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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 01.50 WIB

Prediksi Villarreal vs Napoli di Liga Champions: The Yellow Submarine Andalkan Rekor Kandang

Villarreal akan bertemu Napoli di Liga Champions 2026/2027, siapa yang akan meraih kemenangan? (Istimewa) - Image

Villarreal akan bertemu Napoli di Liga Champions 2026/2027, siapa yang akan meraih kemenangan? (Istimewa)

JawaPos.com - Villarreal akan menjamu Napoli pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Estadio de la Ceramica, Rabu (14/10) dini hari WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah mengawali kompetisi dengan hasil kurang memuaskan.

Laga diperkirakan berjalan ketat karena Villarreal memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Napoli datang dengan modal kemenangan meyakinkan di kompetisi domestik.

Villarreal mengawali perjalanan di Liga Champions musim ini dengan kekalahan 2-3 dari Borussia Dortmund.

Namun, bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki hasil sekaligus mengakhiri tren negatif yang terus membayangi mereka di Eropa.

Villarreal perlu menemukan cara untuk memulai pertandingan dengan lebih efektif.

Di sisi lain, Napoli juga belum mendapatkan hasil yang diharapkan di kompetisi ini.

Partenopei kalah 0-1 dari Arsenal pada pertandingan pertama, meski tampil di kandang sendiri. 

Pertemuan kedua tim juga menyajikan catatan menarik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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