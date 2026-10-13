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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 00.26 WIB

Prediksi Arsenal vs Lille di Liga Champions: Rekor Kandang The Gunners Mentereng

Arsenal menjamu Lille di Liga Champions. (Istimewa) - Image

Arsenal menjamu Lille di Liga Champions. (Istimewa)

JawaPos.com - Arsenal akan menjamu Lille pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Emirates Stadium, Rabu (14/10) pukul 02.00 WIB.

The Gunners berpeluang melanjutkan tren positif, sedangkan Lille datang dengan pekerjaan berat untuk memperbaiki catatan mereka di kompetisi Eropa.

Arsenal mengawali perjalanan di Liga Champions musim ini dengan mengalahkan Napoli 1-0. 

Arsenal juga memiliki catatan yang cukup mengesankan di fase liga kompetisi Eropa, memenangi 13 pertandingan fase liga secara beruntun di Liga Champions

Dukungan suporter serta pemahaman pemain terhadap pola permainan yang diterapkan Arteta bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi tuan rumah.

Meski demikian, bukan berarti Arsenal bisa meremehkan Lille.

Tim asal Prancis itu memiliki potensi untuk memberikan perlawanan, terutama karena mereka juga menunjukkan kemampuan mencetak gol secara konsisten.

Namun, performa Lille di kompetisi Eropa belakangan ini belum meyakinkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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