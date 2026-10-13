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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 13 Oktober 2026 | 22.19 WIB

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund di Liga Champions: Laga Sengit yang Berpeluang Imbang

Borussia Dortmund akan menjadi batu sandungan bagi Bodo/Glimt dalam lanjutan Liga Champions. (Dortmund) - Image

Borussia Dortmund akan menjadi batu sandungan bagi Bodo/Glimt dalam lanjutan Liga Champions. (Dortmund)

JawaPos.com - Bodo/Glimt akan menghadapi ujian berat saat menjamu Borussia Dortmund di Stadion Aspmyra pada Rabu malam dalam lanjutan fase liga Liga Champions 2026-27.

Klub asal Norwegia itu berambisi kembali menciptakan kejutan di Eropa setelah perjalanan bersejarah mereka musim lalu. Namun, kekalahan telak dari Bayern Munchen pada pertandingan pembuka menjadi pengingat bahwa persaingan di level tertinggi Eropa tidak akan mudah.

Di sisi lain, Borussia Dortmund datang dengan modal kemenangan atas Villarreal pada laga pertama. Meski begitu, hasil imbang melawan Werder Bremen di Bundesliga menunjukkan bahwa tim asuhan Niko Kovac masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Dengan kekuatan Bodo/Glimt saat bermain di kandang dan pengalaman Dortmund di kompetisi Eropa, duel ini berpotensi berlangsung sengit hingga menit-menit akhir.

Bodo/Glimt Berharap Kembali Berjaya di Kandang

Melansir Sportsmole, setelah mencatatkan perjalanan bersejarah hingga babak 16 besar Liga Champions musim lalu, Bodo/Glimt mendapat ujian berat pada pertandingan pembuka musim 2026-27. Mereka harus bertandang ke markas Bayern Munich pada 10 September.

Hasilnya jauh dari harapan. Bayern tampil dominan dan menang telak melalui gol Michael Olise yang mencetak dua gol, serta masing-masing satu gol dari Alphonso Davies, Jamal Musiala, dan Harry Kane. Bodo/Glimt bahkan tidak mampu mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran.

Kekalahan tersebut tentu menjadi pukulan bagi tim berjuluk Superlaget. Namun, mereka berhasil bangkit dalam kompetisi domestik dengan memenangkan tiga dari empat pertandingan terakhir.

Pada akhir pekan lalu, Bodo/Glimt mengalahkan Kristiansund dengan skor 3-1. Hasil tersebut membuat mereka tetap bersaing di puncak klasemen Eliteserien bersama Viking FK.

Andreas Helmersen turut mencuri perhatian setelah mencetak gol terakhir timnya dalam pertandingan tersebut. Pemain berusia 28 tahun itu kini telah mengoleksi 12 gol di liga utama sepanjang tahun kalender ini dan berusaha mengisi kekosongan setelah kepergian Kasper Hogh.

Editor: Edi Yulianto
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