Prediksi Skor Cong An Hanoi vs Kashima Antlers: The Perennial Winners Siap Pesta Gol

JawaPos.com — Kashima Antlers berpeluang melanjutkan pesta gol ketika menghadapi Cong An Hanoi pada lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027 di Stadion Hang Day, Vietnam, Selasa (13/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Wakil Jepang tersebut datang dengan modal kemenangan telak 7-1 atas Newcastle Jets, sementara tuan rumah berusaha bangkit dari kekalahan 1-4 melawan Gamba Osaka.

Pertandingan Cong An Hanoi vs Kashima Antlers menjadi ujian penting bagi kedua tim yang membawa ambisi berbeda dalam persaingan kompetisi antarklub Asia.

Cong An Hanoi membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi, sedangkan Kashima Antlers bertekad mempertahankan momentum positif sekaligus menunjukkan ketajaman lini serangnya.

Menariknya, kedua tim sama-sama memperoleh hasil positif menjelang pertandingan setelah memenangkan laga terakhir di kompetisi masing-masing.

Cong An Hanoi menundukkan Dong Nai City 2-0, sementara Kashima Antlers mengalahkan Gamba Osaka dengan skor identik.

Perbedaan performa pada pertandingan pembuka AFC Champions League Elite membuat Kashima Antlers lebih diunggulkan dalam duel kali ini.

Namun, keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi senjata Cong An Hanoi untuk memberikan perlawanan sengit.