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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.09 WIB

Prediksi Skor Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen: Purple Crew Siap Curi Poin di Pudong

Shanghai Port menghadapi Daejeon Hana Citizen dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027, Selasa (13/10/2026). Purple Crew berpeluang mencuri poin dari tuan rumah. (Daejeon Hana Citizen) - Image

Shanghai Port menghadapi Daejeon Hana Citizen dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027, Selasa (13/10/2026). Purple Crew berpeluang mencuri poin dari tuan rumah. (Daejeon Hana Citizen)

JawaPos.com — Shanghai Port diprediksi menghadapi perlawanan sengit dari Daejeon Hana Citizen dalam lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027, Selasa (13/10/2026) pukul 17.00 WIB, di Pudong, Tiongkok.

Tim berjuluk Purple Crew berpeluang mencuri satu poin melalui hasil imbang 2-2, meskipun tuan rumah sedang menunjukkan produktivitas gol luar biasa dalam dua pertandingan terakhir.

Shanghai Port memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun di kompetisi berbeda.

Wakil Tiongkok tersebut mencetak 10 gol, tetapi juga kebobolan enam kali dalam periode tersebut.

Sementara itu, Daejeon Hana Citizen membawa modal enam pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.

Konsistensi klub Korea Selatan tersebut menjadi ancaman serius bagi Shanghai Port yang masih memiliki persoalan dalam menjaga soliditas pertahanan.

Pertemuan ini berpotensi menghadirkan pertandingan terbuka dengan intensitas serangan tinggi sejak menit awal.

Shanghai Port mengandalkan ketajaman lini depan, sedangkan Purple Crew berusaha memanfaatkan celah pertahanan tuan rumah untuk mencuri poin penting.

Bagaimana Kondisi Shanghai Port Menjelang Duel Melawan Daejeon Hana Citizen?

Editor: Edi Yulianto
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