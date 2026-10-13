Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 15.33 WIB

Prediksi Skor Villarreal vs Napoli: I Partenopei Berburu Poin di Estadio de la Cerámica

Villarreal menjamu Napoli di Estadio de la Cerámica pada matchday kedua Champions League 2026/2027, dengan kedua tim memburu kemenangan perdana. (Napoli) - Image

Villarreal menjamu Napoli di Estadio de la Cerámica pada matchday kedua Champions League 2026/2027, dengan kedua tim memburu kemenangan perdana. (Napoli)

JawaPos.com — Prediksi skor Villarreal vs Napoli pada matchday kedua fase Liga Champions League 2026/2027 mengarah pada pertandingan sengit di Estadio de la Cerámica, Rabu (14/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan perdana setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka, sekaligus berusaha menghindari tekanan lebih besar dalam persaingan menuju fase gugur.

Villarreal menghadapi pertandingan ini dengan catatan mengkhawatirkan setelah gagal memenangkan 12 pertandingan terakhir di Champions League.

Sementara itu, Napoli datang membawa persoalan serupa karena belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan tandang terakhir mereka di kompetisi elite Eropa.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menghentikan tren negatif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen fase liga.

Namun, performa yang belum konsisten membuat duel Villarreal kontra Napoli diperkirakan berlangsung ketat hingga menit terakhir.

Villarreal Terancam Cetak Rekor Memalukan di Champions League

Villarreal berada dalam situasi sulit setelah mengawali Champions League musim ini dengan kekalahan 2-3 dari Borussia Dortmund di Jerman.

Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Yellow Submarine menjadi 12 pertandingan, dengan 10 di antaranya berakhir kekalahan.

Situasi semakin mengkhawatirkan karena Villarreal sudah menelan tujuh kekalahan beruntun di European Cup atau Champions League.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis: Mampukah Inigo Perez Bawa Tuan Rumah Raih Kemenangan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis: Mampukah Inigo Perez Bawa Tuan Rumah Raih Kemenangan

Selasa, 15 September 2026 | 02.15 WIB

Drama Lima Gol Warnai Kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Drama Lima Gol Warnai Kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal di Liga Champions

Rabu, 9 September 2026 | 22.27 WIB

Prediksi Dortmund vs Villarreal di Liga Champions: Die Borussen Berpeluang Menang di Kandang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Dortmund vs Villarreal di Liga Champions: Die Borussen Berpeluang Menang di Kandang

Rabu, 9 September 2026 | 05.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore