Prediksi Skor Villarreal vs Napoli: I Partenopei Berburu Poin di Estadio de la Cerámica

JawaPos.com — Prediksi skor Villarreal vs Napoli pada matchday kedua fase Liga Champions League 2026/2027 mengarah pada pertandingan sengit di Estadio de la Cerámica, Rabu (14/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan perdana setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka, sekaligus berusaha menghindari tekanan lebih besar dalam persaingan menuju fase gugur.

Villarreal menghadapi pertandingan ini dengan catatan mengkhawatirkan setelah gagal memenangkan 12 pertandingan terakhir di Champions League.

Sementara itu, Napoli datang membawa persoalan serupa karena belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan tandang terakhir mereka di kompetisi elite Eropa.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menghentikan tren negatif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen fase liga.

Namun, performa yang belum konsisten membuat duel Villarreal kontra Napoli diperkirakan berlangsung ketat hingga menit terakhir.

Villarreal Terancam Cetak Rekor Memalukan di Champions League Villarreal berada dalam situasi sulit setelah mengawali Champions League musim ini dengan kekalahan 2-3 dari Borussia Dortmund di Jerman.

Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Yellow Submarine menjadi 12 pertandingan, dengan 10 di antaranya berakhir kekalahan.